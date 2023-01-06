أروابارينا مدرب منتخب الإمارات: لا يوجد مرشح للفوز بخليجي 25

وفي المجموعة الثانية تتنافس الإمارات بتشكيلتها الكاملة مع البحرين وقطر والكويت.

وقال أروابارينا خلال المؤتمر الصحفي صباح اليوم "نطمح لفرض شخصيتنا أمام البحرين التي ستقاتل للحفاظ على لقبها، حاولنا الوصول مبكرا للبصرة للتأقلم مع الأجواء".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "لا يوجد مرشح للقب ومن سيفرض شخصيته ستكون فرصه أكبر، العمل الجماعي مفتاح الفوز ولدي عناصر متميزة وهذا سيظهر في الملعب ولا نكتفي بالكلام فقط".