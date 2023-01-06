أروابارينا مدرب منتخب الإمارات: لا يوجد مرشح للفوز بخليجي 25
يعتقد رودولفو أروابارينا مدرب الإمارات أنه لا يوجد مرشح أوفر حظا للتتويج بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) لكنه سيسعى لفرض شخصيته أمام البحرين حاملة اللقب غدا السبت.
وتنطلق البطولة الإقليمية في وقت لاحق اليوم الجمعة بمواجهة العراق صاحب الضيافة وعمان، ثم تلتقي السعودية مع اليمن ضمن المجموعة الأولى.
وفي المجموعة الثانية تتنافس الإمارات بتشكيلتها الكاملة مع البحرين وقطر والكويت.
وقال أروابارينا خلال المؤتمر الصحفي صباح اليوم "نطمح لفرض شخصيتنا أمام البحرين التي ستقاتل للحفاظ على لقبها، حاولنا الوصول مبكرا للبصرة للتأقلم مع الأجواء".
وأضاف المدرب الأرجنتيني "لا يوجد مرشح للقب ومن سيفرض شخصيته ستكون فرصه أكبر، العمل الجماعي مفتاح الفوز ولدي عناصر متميزة وهذا سيظهر في الملعب ولا نكتفي بالكلام فقط".
وتسعى الإمارات، بطلة كأس الخليج مرتين، لرد الاعتبار عقب الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بقطر، والاستعداد لكأس آسيا المقبلة، لذا تعتمد على أقوى تشكيلة ممكنة رغم غياب الهداف التاريخي علي مبخوت لأسباب فنية.
وقلل أروابارينا من المخاوف المتعلقة بقلة الأهداف في الفترة الماضية رغم وجود ثلاثي الهجوم فابيو ليما وكايو كانيدو وسيباستيان تيغالي.
وتابع المدرب "ليست لدي إحصائية دقيقة خاصة بالأهداف لكننا صنعنا فرصا عديدة وهذا أمر مطمئن، وسنصنع فرصا أكبر خلال البطولة وسنسعى لترجمتها إلى أهداف".
وبدد الشكوك حول الحالة البدنية لفابيو ليما نافيا تعرضه لإصابة، وإنما نال راحة بعد التعافي، دون تحديد إن كان سيبدأ لقاء الغد.
وتوجت الإمارات باللقب مرتين في 2007 و2013.