رسالة اعتذار جديدة من ميسي للصينيين (فيديو)
حاول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تفسير سبب غيابه عن مباراة ودية فريقه إنتر ميامي أمام هونغ كونغ بعد اتهامه بـ "الازدراء المتعمد والمدروس" بعدم اللعب.
وقالت حكومة هونغ كونغ إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة" بسبب فشل ميسي في اللعب في مباراة بين إنتر ميامي وهونغ كونغ في وقت سابق من هذا الشهر وطالبت بتفسير من منظمي الحدث.
وقال تاتا مارتينو إن قرار عدم لعب ميسي البالغ من العمر 36 عامًا كان بسبب إصابة مستمرة للاعب، لكن الوضع تصاعد أكثر عندما شارك قائد الأرجنتين في مباراة أمام فيسيل كوبي في اليابان بعد ثلاثة أيام.
وتوسع ميسي في تصريحات مارتينو التي أشارت إلى أنه يعاني من التهاب في العضلة الضامة، لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك.
وقال ميسي في رسالة عبر الفيديو: "لقد قرأت وسمعت الكثير من الأشياء عما حدث بعد مباراة هونغ كونغ، لهذا السبب أردت أن أصنع هذا الفيديو لتقديم التفسير الحقيقي وتجنب قراءة التقارير الكاذبة".
وأضاف: "كما يعلم الجميع، أريد دائمًا اللعب، أريد أن ألعب في كل مباراة، سمعت أنني لا أريد اللعب بسبب السياسة وأشياء أخرى كثيرة لا علاقة لها بهذا، لو كان الأمر كذلك لما سافرت إلى اليابان أو الصين كما فعلت مرات عديدة في مسيرتي".
وتابع ميسي: "لقد كانت لدي دائمًا علاقة وثيقة جدًا مع الصين، لقد قمت بأشياء كثيرة مع الصين مثل المقابلات والمباريات (الودية) والأحداث والمباريات مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني".
وأكد نجم إنتر ميامي: "كما قلت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، كنت أعاني من التهاب في العضلة الضامة ولم أتمكن من اللعب، شعرت بذلك في المباراة الأولى التي لعبتها في السعودية وحاولت اللعب في المباراة الثانية (في السعودية) لكن الأمر كان أسوأ".
وأتم ميسي: "لقد حاولت في اليوم السابق المشاركة في الجلسة التدريبية لأكون هناك بجانب كل هؤلاء الأشخاص، لقد فعلت ما بوسعي لكنني بصراحة لم أتمكن من اللعب لأنني شعرت بعدم الراحة".
وأردف: "بعد مرور بضعة أيام شعرت بتحسن طفيف ولهذا السبب لعبت قليلا في المباراة الودية في اليابان من أجل مواصلة التحسن بدنيًا ومواصلة الاستعداد لما سيأتي بعد ذلك".
وتابع: "لقد قلت هذا بالفعل ولكني شعرت أنه من المهم تكرار ذلك بعد كل ما قيل، أريد أن أرسل حبي لشعب الصين، وهو الشعور الذي كنت أشعر به دائمًا معهم، آمل أن نتمكن من رؤية بعضنا البعض مرة أخرى قريبًا".
وقال مارتينو إن قرار إشراك ميسي لمدة 30 دقيقة ضد فيسيل كوبي تم الاتفاق عليه فقط بعد الجلسة التدريبية للفريق في الليلة السابقة.