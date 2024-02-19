رسالة اعتذار جديدة من ميسي للصينيين (فيديو)

حاول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تفسير سبب غيابه عن مباراة ودية فريقه إنتر ميامي أمام هونغ كونغ بعد اتهامه بـ "الازدراء المتعمد والمدروس" بعدم اللعب.

وقالت حكومة هونغ كونغ إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة" بسبب فشل ميسي في اللعب في مباراة بين إنتر ميامي وهونغ كونغ في وقت سابق من هذا الشهر وطالبت بتفسير من منظمي الحدث.

وقال تاتا مارتينو إن قرار عدم لعب ميسي البالغ من العمر 36 عامًا كان بسبب إصابة مستمرة للاعب، لكن الوضع تصاعد أكثر عندما شارك قائد الأرجنتين في مباراة أمام فيسيل كوبي في اليابان بعد ثلاثة أيام.

وتوسع ميسي في تصريحات مارتينو التي أشارت إلى أنه يعاني من التهاب في العضلة الضامة، لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك.