مشجع يقتحم الملعب بهدف الوصول إلى ليونيل ميسي (فيديو)
اقتحم أحد المشجعين الملعب من أجل الوصول إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد استبداله في مباراة إنتر ميامي أمام نيولز أولد بويز الودية.
وخلال خروج ميسي من الملعب نزل أحد المشجعين للملعب من الجانب الآخر وحاول الوصول إلى النجم الأرجنتيني.
لكن عناصر الأمر نجحوا في التعامل مع المشجع.
وشارك ميسي أمام نيولز أولد بويز لمدة 60 دقيقة، وغادر المباراة على نتيجة 0/0، قبل أن يسجل كل فريق هدفا لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1.
وهذه آخر مباراة لإنتر ميامي في الفترة التحضيرية قبل أن يستهل مشواره في الدوري الأمريكي بمواجهة ريال سالت ليك ثم لوس أنجلوس غالاكسي ثم أورلاندو سيتي.
وكان ميسي قد قاد إنتر ميامي للتتويج بكأس الدوريات في موسمه الأول مع الفريق الأمريكي وهو اللقب الأول في تاريخ إنتر ميامي.
ويحلم النجم الأرجنتيني بقيادة إنتر ميامي، الذي تأسس العام 2019، للتتويج بلقب الدوري المحلي لأول مرة.