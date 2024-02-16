مشجع يقتحم الملعب بهدف الوصول إلى ليونيل ميسي (فيديو)

اقتحم أحد المشجعين الملعب من أجل الوصول إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد استبداله في مباراة إنتر ميامي أمام نيولز أولد بويز الودية.

وخلال خروج ميسي من الملعب نزل أحد المشجعين للملعب من الجانب الآخر وحاول الوصول إلى النجم الأرجنتيني.

لكن عناصر الأمر نجحوا في التعامل مع المشجع.