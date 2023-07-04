على السبورة.. "الشيرينغيتو" يشرح أحدث تطورات صفقة مبابي (فيديو)
كشف جوزيف بيدريرول، مقدم برنامج الشيرينغيتو والمقرب من نادي ريال مدريد، أحدث تطورات صفقة انتقال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى حامل لقب كأس إسبانيا.
وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد مجددًا منذ أسابيع، بعدما أكد اللاعب إخطاره لناديه الرحيل الصيف القادم مباشرة، وعدم نيته تجديد عقده لموسم إضافي.
وفي حال عدم تجديد مبابي عقده، يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير المقبل، ثم الانتقال له الصيف القادم بشكل مجاني.
وقال بيدريرول خلال حلقة الأمس، من برنامج الشيرينغيتو عبر سبورة استخدمها لشرح تطورات الصفقة، إن باريس سان جيرمان يريد بيع مبابي مقابل 200 مليون يورو، بينما لا يرغب ريال مدريد في الوصول لهذا الرقم".
وتابع :"ريال مدريد لديه اتفاق مع مبابي عقد بستين مليون يورو سنويًا، مع مكافأة توقيع 100 مليون يورو توزع على مدة العقد".
وواصل :"في حال لم ينضم مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف لن يأتي أبدًا".
وأردف :"قد يجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان، مع وضع شرط جزائي بـ200 مليون يورو يتم تفعليه في 2024".
ويهدف الشرط الجزائي مع تجديد العقد لعام إضافي إلى تمكن باريس سان جيرمان من الحصول على قيمة انتقال ضخمة من بيع اللاعب بدلًا من الرحيل مجانًا، في الوقت نفسه يتمكن مبابي من الرحيل الصيف القادم وعدم الاستمرار لموسم آخر كما يرغب.
وتتصادم تلك الفكرة مع نية مبابي في الحصول على مكافأة توقيع من ريال مدريد في حال قدومه مجانًا.
وحسب التقارير تخوض فايزة العماري والدة مبابي مفاوضات حاليًا مع باريس سان جيرمان من أجل التوصل لاتفاق حول مستقبل نجلها الذي يقضي إجازته في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.