على السبورة.. "الشيرينغيتو" يشرح أحدث تطورات صفقة مبابي (فيديو)

وقال بيدريرول خلال حلقة الأمس، من برنامج الشيرينغيتو عبر سبورة استخدمها لشرح تطورات الصفقة، إن باريس سان جيرمان يريد بيع مبابي مقابل 200 مليون يورو، بينما لا يرغب ريال مدريد في الوصول لهذا الرقم".

وتابع :"ريال مدريد لديه اتفاق مع مبابي عقد بستين مليون يورو سنويًا، مع مكافأة توقيع 100 مليون يورو توزع على مدة العقد".

وواصل :"في حال لم ينضم مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف لن يأتي أبدًا".

وأردف :"قد يجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان، مع وضع شرط جزائي بـ200 مليون يورو يتم تفعليه في 2024".