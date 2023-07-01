"المشكلة في الأم".. هل تتسبب فايزة العماري في تعطيل مسيرة مبابي؟

وقالت EL DEBATE إن فايزة العماري والدة مبابي حصلت بالفعل على 500 مليون لكيليان في ست سنوات، لكن رغم ذلك ليس لديها أي فكرة عن كرة القدم، أو الرموز، أو احترام الأندية، أو الاحتفاظ بكلمة معينة.

وتابعت الصحيفة: "ما تحققه فايزة العمري هو أن مبابي يفقد مكانته على الصعيد العالمي، إذا لم يغادر باريس سان جيرمان هذا الصيف أو الصيف المقبل، فسوف يتراجع تدريجيًّا مع خطر أن يصبح مثل نيمار، بل أصغر من ذلك بكثير".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن كيليان سمح لوالدته بخيانة فلورنتينو بيريز قبل عامين، كما اتفق تقرير EL DEBATE مع التصريحات التي ترددت أخيرًا من بعض وكلاء اللاعبين أنه إذا كان مبابي سمح لنفسه بأن يعمل مع وكيل حقيقي، أو من قبل محاميه فيرهوسن، لكان اليوم يلعب مع ريال مدريد ولديه بالفعل دوري أبطال أوروبا واحد على الأقل وكرتان ذهبيتان.

وبحسب EL DEBATE فإن باريس سان جيرمان يرغب في انتقال مبابي إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو لكن المشكلة تكمن في إصرار والدته على الحصول على 60 مليون يورو في يوليو الجاري كمكأفأة ولاء حتى لو رحل اللاعب.