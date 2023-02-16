خورخي ميسي: لا أعتقد أن ليونيل سيلعب لبرشلونة مرة أخرى
قال خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني، اليوم الخميس، إنه لا يعتقد أن نجله سيعود إلى برشلونة.
وغادر خورخي ميسي، وهو أيضا وكيل أعمال نجله، مدينة برشلونة، بعد يوم واحد من عودته للمدينة، ما أثار الشكوك حول إمكانية عودة اللعب للكامب نو.
وقال خورخي ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "لا أعتقد أن ميسي سيلعب مع برشلونة مرة أخرى".
وتردد أن ميسي يرفض، في الوقت الحالي، تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وينتهي في 30 يونيو المقبل.
وأضاف والد ميسي: "الشروط لم تتحقق، لم نتحدث مع خوان لابورتا (رئيس برشلونة) ولا يوجد عرض".
وسيصبح ميسي لاعبا حرا بعد 4 أشهر بنهاية عقده، علما أنه يحق له التفاوض مع أي ناد بداية من يناير الماضي دون موافقة إدارة باريس سان جيرمان.
ونقلت "سبورت" عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي لن يرحب بالعرض الأول للتجديد من باريس سان جيرمان، كما أنه لن يمدد عقد الإيجار لقصره الخاص في بلدة "نويي-سور-سين".
ورغم ذلك، قالت "سبورت" إنه يبدو أن الدوري الأمريكي أو البقاء مع الفريق الباريسي هما الخياران الأكثر ترجيحًا لمستقبل ميسي، على الرغم من أن برشلونة لا يزال منتبهًا جدًا لموقفه.
وغادر ميسي برشلونة صيف عام 2021 بعد فشل تجديد عقده مع الفريق؛ بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا كما ذكر النادي.
وانضم ميسي البالغ من العمر 35 عاما في الصيف ذاته لباريس سان جيرمان بعقد لمدة موسمين.