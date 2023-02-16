خورخي ميسي: لا أعتقد أن ليونيل سيلعب لبرشلونة مرة أخرى

قال خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني، اليوم الخميس، إنه لا يعتقد أن نجله سيعود إلى برشلونة.

وغادر خورخي ميسي، وهو أيضا وكيل أعمال نجله، مدينة برشلونة، بعد يوم واحد من عودته للمدينة، ما أثار الشكوك حول إمكانية عودة اللعب للكامب نو.

وقال خورخي ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "لا أعتقد أن ميسي سيلعب مع برشلونة مرة أخرى".

وتردد أن ميسي يرفض، في الوقت الحالي، تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وينتهي في 30 يونيو المقبل.