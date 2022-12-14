الأرجنتين تثأر من كرواتيا وتفوز بثلاثية وتصعد إلى نهائي كأس العالم

ثأرت الأرجنتين من كرواتيا التي هزمتها، في مونديال 2018، ونجحت في الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وعلى استاد لوسيل، نصب المنتخب الأرجنتيني "السيرك" وقدَّم عرضًا رائعًا توَّجه بثلاثة أهداف في الشباك الكرواتية.

تفاصيل المباراة

أحرز ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريز، هدفين في غضون 5 دقائق لتتقدم الأرجنتين 2-0 على كرواتيا عكس مجريات اللعب في نهاية الشوط الأول بالدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم في قطر، الثلاثاء.

ومنح ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 34 بعد سقوط ألفاريز عقب اصطدام مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

ورفع ميسي رصيده إلى 11 هدفًا في مسيرته في كأس العالم ليصبح هداف بلاده في تاريخها في البطولة.

وأضاف ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثاني بعدما استفاد من تنفيذ سيئ لركلة ركنية من كرواتيا وانطلق نحو المرمى، حيث حالفه الحظ أمام اثنين من المدافعين قبل أن يضع الكرة في الشباك.