الأرجنتين أول طرف في نهائي مونديال 2022
الأرجنتين أول طرف في نهائي مونديال 2022

الأرجنتين تثأر من كرواتيا وتفوز بثلاثية وتصعد إلى نهائي كأس العالم

المنتخب الأرجنتيني نصب "السيرك" وقدم عرضًا رائعًا توَّجه بثلاثية.
فريق التحرير
فريق التحرير

ثأرت الأرجنتين من كرواتيا التي هزمتها، في مونديال 2018، ونجحت في الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وعلى استاد لوسيل، نصب المنتخب الأرجنتيني "السيرك" وقدَّم عرضًا رائعًا توَّجه بثلاثة أهداف في الشباك الكرواتية.

تفاصيل المباراة

أحرز ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريز، هدفين في غضون 5 دقائق لتتقدم الأرجنتين 2-0 على كرواتيا عكس مجريات اللعب في نهاية الشوط الأول بالدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم في قطر، الثلاثاء.

ومنح ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 34 بعد سقوط ألفاريز عقب اصطدام مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

ورفع ميسي رصيده إلى 11 هدفًا في مسيرته في كأس العالم ليصبح هداف بلاده في تاريخها في البطولة.

وأضاف ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثاني بعدما استفاد من تنفيذ سيئ لركلة ركنية من كرواتيا وانطلق نحو المرمى، حيث حالفه الحظ أمام اثنين من المدافعين قبل أن يضع الكرة في الشباك.

الأرجنتين أول طرف في نهائي مونديال 2022
أهداف مباراة الأرجنتين وكرواتيا (فيديو)
الأرجنتين ثأرت من كرواتيا التي هزمتها في مونديال 2018

وحاولت كرواتيا، التي كانت عدلت تأخرها لتفوز بركلات الترجيح على اليابان والبرازيل في الدورين الماضيين، العودة في الشوط الثاني، لكن دفاع الأرجنتين لم يواجه أي مشكلة في الحفاظ على شباكه نظيفة.

وحسم ألفاريز فوز الأرجنتين عندما انطلق ميسي من الناحية اليمنى وحافظ على الكرة رغم محاولات المدافع يوسكو جفارديول قبل أن يمررها إلى مهاجم مانشستر سيتي الذي هزَّ الشباك من مدى قريب في الدقيقة 69.

وحافظت الأرجنتين على سجلها المثالي في ظهورها الخامس في الدور قبل النهائي في كأس العالم.

وتلعب الأرجنتين مع الفائز من منتخبي فرنسا حامل اللقب والمغرب واللذين يلتقيان الأربعاء.

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