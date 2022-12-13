أهداف مباراة الأرجنتين وكرواتيا (فيديو)

مشوار الأرجنتين وكرواتيا

تأهل منتخب الأرجنتين بعد بداية هزيلة في المجموعة الثالثة بالخسارة أمام السعودية بنتيجة 1-2 ثم تصحيح الأوضاع بالفوز على المكسيك بنتيجة 2-0 والتغلب على بولندا بنفس النتيجة وحسم الصدارة برصيد 6 نقاط.

وتخطى المنتخب الأرجنتيني عقبة أستراليا في دور الستة عشر بنتيجة 2-1 ثم فاز على هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في ربع النهائي بعد التعادل بنتيجة 2-2 على مدار 120 دقيقة.

وصعد منتخب كرواتيا وصيفاً للمجموعة الخامسة بفوز وحيد على كندا بنتيجة 4-1 وتعادلين دون أهداف مع المغرب وبلجيكا وحصد 5 نقاط.

وفاز منتخب كرواتيا في دور الستة عشر بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح ضد اليابان بعد التعادل بنتيجة 1-1 ثم كرر نفس السيناريو في ربع النهائي بالتعادل مع البرازيل بنفس النتيجة والفوز بنتيجة 4-2 بضربات الترجيح.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان لأول مرة في تجربة ودية عام 1994 انتهت بالتعادل دون أهداف، ثم تقابلا في نهائيات كأس العالم 1998 وفاز المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد سجله هيكتور بيندا في مرحلة المجموعات.

وتجدد اللقاء في تجربة ودية عام 2006 فاز بها منتخب كرواتيا بنتيجة 3-2 بعدما سجل إيفان كلاسينتش وداريو سرنا وداريو سميتش للكروات بجانب كارلوس تيفيز وليونيل ميسي للأرجنتين.

وفاز منتخب الأرجنتين بتجربة ودية ثالثة ضد كرواتيا عام 2014 بنتيجة 2-1 وسجل لراقصي التانغو كريستيان إنسالدي وليونيل ميسي بينما أحرز لكرواتيا أنس شربيني صاحب الأصول الفلسطينية.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في مرحلة المجموعات بنسخة كأس العالم 2018 وانتهت بفوز كرواتيا بنتيجة 3-0 سجلها أنتي ريبيتش ولوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش.