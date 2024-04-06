تطورات لافتة في قضية رونالدو مع يوفنتوس

قالت صحيفة "توتو سبورت" إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دخل المراحل النهائية من معركته القانونية مع يوفنتوس فيما يتعلق برواتب غير مدفوعة بقيمة 19.5 مليون يورو.

ودخل رونالدو في نزاع قانوني مع يوفنتوس منذ سبتمبر من العام الماضي، بعد أن طلب من محاميه رفع دعوى ضد النادي بخصوص حوالي 19.5 مليون يورو من الأجور المؤجلة غير المدفوعة، والتي يعود تاريخها إلى "مناورة رواتب" موسم 2020/2021.

وواصل رونالدو طلب دفع الرواتب المؤجلة بعد مغادرة يوفنتوس لكن النادي الإيطالي ليس لديه أي نية للدفع.

وذكرت "توتو سبورت" أنه عندما غادر رونالدو يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في أغسطس 2021، كان جزءا من خروجه المتفق عليه عبارة عن وثيقة موقعة تؤكد أن يوفنتوس لا يدين له بأي شيء.

والأهم من ذلك أنه لم يوقع أبدًا على الورق بشأن اتفاقية تأجيل راتبه موسم 2020/2021.