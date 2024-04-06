رونالدو يفاجئ الصحفيين باللغة العربية (فيديو)

فاجأ النجم البرتغالي وهداف النصر السعودي الصحفيين عند خروجه من مباراة فريقه أمام ضمك، الجمعة، بعد أن تكلم بالعربية مخاطبا الجميع بعبارة "السلام عليكم".

وبعد نهاية مباراة النصر وضمك بفوز جديد لزملاء كريستيانو، كان عدد من الصحفيين بانتظار اللاعبين للحصول على تصريحات للمباراة، وعند مرور النجم البرتغالي من أمام المنطقة المختلطة متجها خارج الملعب، خاطب الصحفيين قائلا "السلام عليكم"، ليرد الحاضرون التحية لرونالدو.

ومنذ قدومه للدوري السعودي، أواخر ديسمبر 2022، لم يتحدث رونالدو كثيرا لوسائل الإعلام، واقتصر ظهوره الإعلامي على بعض المؤتمرات الصحفية، كما أنه لم يستعمل اللغة العربية كثيرا في تصريحاته، قبل أن يفاجئ الإعلاميين مساء الجمعة بعبارة السلام عليكم.