رونالدو يفاجئ الصحفيين باللغة العربية (فيديو)
فاجأ النجم البرتغالي وهداف النصر السعودي الصحفيين عند خروجه من مباراة فريقه أمام ضمك، الجمعة، بعد أن تكلم بالعربية مخاطبا الجميع بعبارة "السلام عليكم".
وبعد نهاية مباراة النصر وضمك بفوز جديد لزملاء كريستيانو، كان عدد من الصحفيين بانتظار اللاعبين للحصول على تصريحات للمباراة، وعند مرور النجم البرتغالي من أمام المنطقة المختلطة متجها خارج الملعب، خاطب الصحفيين قائلا "السلام عليكم"، ليرد الحاضرون التحية لرونالدو.
ومنذ قدومه للدوري السعودي، أواخر ديسمبر 2022، لم يتحدث رونالدو كثيرا لوسائل الإعلام، واقتصر ظهوره الإعلامي على بعض المؤتمرات الصحفية، كما أنه لم يستعمل اللغة العربية كثيرا في تصريحاته، قبل أن يفاجئ الإعلاميين مساء الجمعة بعبارة السلام عليكم.
وشارك النجم البرتغالي في 24 دقيقة من المباراة التي فاز فيها النصر على ضمك (1 ـ0) ضمن الجولة 27 من دوري المحترفين السعودي، حيث دخل بديلا لزميله مشاري النمر في الدقيقة 66.
وانتظر النصر حتى الدقيقة الأولى من الوقت البديل ليسجل الإسباني لابورت هدف الفوز على ضمك، وهو الفوز رقم 21 للنادي هذا الموسم.
ورفع زملاء ساديو ماني رصيدهم إلى 65 نقطة في المركز الثاني، على بعد 12 نقطة كاملة من المتصدر نادي الهلال.
ويلتقي النصر والهلال، في الثامن من الشهر الجاري، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على ملعب محمد بن زايد، في أبوظبي.