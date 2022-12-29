ترتيب الدوري المصري: الزمالك يكتسح الإسماعيلي وينتزع الصدارة من الأهلي

خطف الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري، من غريمه التقليدي الأهلي، بعدما تغلب 3 - 1 على ضيفه الإسماعيلي، اليوم الخميس، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات الذي فقده في المرحلة الماضية ببطولة الدوري المصري لكرة القدم بعد تعادله سلبيا مع المقاولون العرب في المرحلة الماضية، ووصل إلى النقطة رقم 24، وهو نفس رصيد الأهلي، ولكن يتفوق الفارس الأبيض بفارق الأهداف.

تقدم الإسماعيلي بهدف مباغت عن طريق أحمد فتوح، لاعب الزمالك، الذي أحرز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة، غير أن زميله يوسف أسامة نبيه، سرعان ما أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة.

وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عمرو السيسي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة، ليزاحم غريمه التقليدي الأهلي، الذي يمتلك نفس الرصيد، في صدارة جدول ترتيب البطولة، وإن تفوق الفريق الأبيض على منافسه بفارق 4 أهداف.

في المقابل، توقف رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة ترتيب البطولة، التي توج بها 3 مرات كان آخرها موسم 2001 - 2002.