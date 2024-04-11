ميدفيديف يخرج من بطولة مونت كارلو للتنس على يد ختشانوف

ولم يتمكن ميدفيديف المصنف الرابع، الذي بلغ دور الثمانية على الأقل في آخر نسختين في مونت كارلو، من مواجهة قوة ختشانوف.

وبعد بداية متقلبة وأربع نقاط لكسر الإرسال في أول أربعة أشواط، ارتكب ميدفيديف خطأ مزدوجًا في ضربة الإرسال ليمنح ختشانوف التقدم 5-3، وحافظ المصنف 17 عالميًّا على إرساله بأريحية ليحسم المجموعة الأولى.

وتخلص ميدفيديف من بعض مشاكله المبكرة في المجموعة الثانية وحصل على نقطة للفوز بالمجموعة عندما كان متقدمًا 5-4 لكنه أهدر هذه الفرصة ولم يتمكّن من كسر إرسال ختشانوف.

وتماسك ختشانوف تحت ضغط ميدفيديف الذي تلاشى سريعًا ليلقي بمضربه على اللوحة الخلفية بعد قرار خاطئ من حكم الخط.