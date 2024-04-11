ميدفيديف يخرج من بطولة مونت كارلو للتنس على يد ختشانوف
دخل دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميًّا سابقًا مرة أخرى في جدال حاد مع الحكم الرئيس قبل أن يودع بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة عقب خسارته 6-3 و7-5 أمام مواطنه الروسي كارين ختشانوف في دور الستة عشر اليوم الخميس.
ولم يتمكن ميدفيديف المصنف الرابع، الذي بلغ دور الثمانية على الأقل في آخر نسختين في مونت كارلو، من مواجهة قوة ختشانوف.
وبعد بداية متقلبة وأربع نقاط لكسر الإرسال في أول أربعة أشواط، ارتكب ميدفيديف خطأ مزدوجًا في ضربة الإرسال ليمنح ختشانوف التقدم 5-3، وحافظ المصنف 17 عالميًّا على إرساله بأريحية ليحسم المجموعة الأولى.
وتخلص ميدفيديف من بعض مشاكله المبكرة في المجموعة الثانية وحصل على نقطة للفوز بالمجموعة عندما كان متقدمًا 5-4 لكنه أهدر هذه الفرصة ولم يتمكّن من كسر إرسال ختشانوف.
وتماسك ختشانوف تحت ضغط ميدفيديف الذي تلاشى سريعًا ليلقي بمضربه على اللوحة الخلفية بعد قرار خاطئ من حكم الخط.
وصرخ ميدفيديف، الذي دخل في جدال مع الحكم الرئيسي أيضًا بعد فوزه على جايل مونفيس أمس الأربعاء، في وجه الحكم "افتح عينيك" قبل أن يتم عقابه بخصم نقطة.
وتأهل ختشانوف إلى دور الثمانية لأول مرة في مونت كارلو.