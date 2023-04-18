رسميا.. الأرجنتين تستضيف كأس العالم تحت 20 عاما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الإثنين، أن الأرجنتين ستستضيف نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما بعد تجريد إندونيسيا من حق تنظيم البطولة.

وفي 29 مارس آذار الماضي منع الفيفا الدولة ذات الأغلبية المسلمة الواقعة في جنوب شرق آسيا من استضافة البطولة التي تنطلق في مايو آيار المقبل بعدما أعلن الاتحاد المحلي إلغاء القرعة إذ رفض حاكم بالي استضافة "الفريق الإسرائيلي".

وشهدت العاصمة جاكرتا احتجاجات الشهر الماضي حمل فيها المتظاهرون علمي فلسطين وإندونيسيا للمطالبة بعدم السماح لـ "إسرائيل" بالمشاركة في البطولة.