موعد عودة فريدا مانوم لاعبة آرسنال للملاعب

وسقطت لاعبة منتخب النرويج (24 عاما) على أرض الملعب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للسيدات أمام تشيلسي يوم 31 مارس آذار، لكن الفحوصات الأخيرة لم تظهر أي مشكلات في القلب.

وقال إيديفال للصحفيين اليوم الجمعة: "كل شيء يبدو جيدا وهذا هو الأهم. إنها تخضع لبروتوكول مراقبة متدرج هنا الآن للعودة للعب. ولن تكون متاحة في تشكيلة الفريق يوم الأحد".

وأضاف: "لكن بعد ذلك، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، يبدو من الواعد بالنسبة لها أن تكون متاحة للعب مجددا".