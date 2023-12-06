سباليتي: لا حدود لطموحات إيطاليا في بطولة يورو 2024

وسيستهل المنتخب الإيطالي مبارياته في دورتموند ضد ألبانيا يوم 15 يونيو حزيران قبل مواجهة إسبانيا بعد خمسة أيام ثم كرواتيا لاحقا يوم 24 يونيو حزيران.

وقال سباليتي: "في ظل هذه الأجواء... وشغف اللاعبين الذين أؤمن بهم، لا ينبغي لنا أن نرى أي عائق لا يمكن التغلب عليه".

وتابع: "لدينا عدة لاعبين أمامهم مساحة للتطور. جورجيو سكالفيني، ديستني أودوجي، جيانلوكا سكاماكا. وفي خط الهجوم، لدينا ماتيو ريتيجي، جياكومو راسبادوري، مويزي كين، تشيرو إيموبيلي وأكثر بكثير مما يعتقد الناس".

وواصل: "سأكرر ما قلته إلى اللاعبين قبل مباراة صعبة. يوجد الكثير من الأشياء التي تخيفني من الخارج، ولكن بعد مواجهتها أصبحت تحمسني".

ويصر سباليتي على إبقاء الأسماء التي سيضمها طي الكتمان لكنه قال إنه سيبحث عن جوانب معينة في لاعبيه.

وقال: "أريد لاعبين يؤمنون بالفوز ويشعرون بالمسؤولية مثلي. أريد لاعبين يرغبون في كتابة التاريخ.. علينا رد الجميل لإيطاليا وأن نرسم البسمة والاحتفالات في جميع أنحاء البلاد".

واختتم: "ارتداء قميص المنتخب شرف لا يضاهيه أي شرف".