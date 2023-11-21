إيطاليا تتأهل رسميا لكأس الأمم الأوروبية

وتحتل أوكرانيا المركز الثالث في المجموعة بنفس رصيد إيطاليا خلف انجلترا، لكن انجلترا تتفوق بفارق المواجهات المباشرة حيث فازت بالمواجهة الأولى 2/1.

من جهتها، أنهت إنجلترا العام الميلادي دون هزيمة وإن كان بطريقة مخيبة للآمال إلى حد ما وتصدرت مجموعتها برصيد 20 نقطة من ثماني مباريات بينما جاءت مقدونيا الشمالية في المركز الرابع.