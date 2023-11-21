إيطاليا تتأهل رسميا لكأس الأمم الأوروبية
تأهل منتخب إيطاليا إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو2024" بعد تعادلها سلبيا مع أوكرانيا لتحجز بطاقة مباشرة إلى النهائيات.
وحجزت إيطاليا حاملة اللقب البطاقة الثانية المباشرة في المجموعة خلف انجلترا التي تأهلت سلفا رغم تعادلها مع مقدونيا الشمالية بهدف لمثله في الجولة الأخيرة.
ووصلت إيطاليا إلى النقطة 14 بينما تتصدر انجلترا المجموعة بـ20نقطة.
وتلعب إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية للمرة الـ11 في تاريخها.
وستضطر أوكرانيا لخوض الملحق من أجل التواجد في يورو 2024 بعدما حسمت إيطاليا المركز الثاني بصعوبة بالغة خلال مباراة المنتخبين اليوم الإثنين.
وتحتل أوكرانيا المركز الثالث في المجموعة بنفس رصيد إيطاليا خلف انجلترا، لكن انجلترا تتفوق بفارق المواجهات المباشرة حيث فازت بالمواجهة الأولى 2/1.
من جهتها، أنهت إنجلترا العام الميلادي دون هزيمة وإن كان بطريقة مخيبة للآمال إلى حد ما وتصدرت مجموعتها برصيد 20 نقطة من ثماني مباريات بينما جاءت مقدونيا الشمالية في المركز الرابع.