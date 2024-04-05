نجل ليبرون جيمس يسعى للانضمام للدوري الأمريكي لكرة السلة

أعلن بروني جيمس، نجل أسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، اليوم الجمعة دخوله عملية اختيار اللاعبين الجدد (درافت) بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 2024 مع احتفاظه بأهليته الجامعية بعد أقل من عام واحد على تعرضه لأزمة قلبية.

وتعرض بروني (19 عاما) لأزمة قلبية في يوليو الماضي أثناء تدريباته مع فريق جامعة جنوب كاليفورنيا.

ودخل المستشفى وأودع بوحدة العناية المركزة قبل السماح له بالمغادرة بعدها بثلاثة أيام، وحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى فريقه بعد أربعة أشهر من الواقعة.