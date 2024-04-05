نجل ليبرون جيمس يسعى للانضمام للدوري الأمريكي لكرة السلة
أعلن بروني جيمس، نجل أسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، اليوم الجمعة دخوله عملية اختيار اللاعبين الجدد (درافت) بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 2024 مع احتفاظه بأهليته الجامعية بعد أقل من عام واحد على تعرضه لأزمة قلبية.
وتعرض بروني (19 عاما) لأزمة قلبية في يوليو الماضي أثناء تدريباته مع فريق جامعة جنوب كاليفورنيا.
ودخل المستشفى وأودع بوحدة العناية المركزة قبل السماح له بالمغادرة بعدها بثلاثة أيام، وحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى فريقه بعد أربعة أشهر من الواقعة.
وقال بروني عبر موقع "إنستغرام": "عشت عاما مليئا بالتقلبات، لكن ذلك ساهم في نموي رجلا وطالبا ورياضيا".
وأضاف: "قررت دخول عملية اختيار اللاعبين الجدد بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مع الحفاظ على أهليتي الجامعية...".
وكان ليبرون جيمس الأب، الذي يلعب في لوس أنجليس ليكرز ويعتبر أحد أفضل لاعبي كرة السلة على مر العصور، قد عبر عن اهتمامه باللعب يوما ما إلى جوار نجله في دوري السلة الأمريكي للمحترفين قبل أن يسدل الستار على مسيرته.
وستقام عملية اختيار اللاعبين الجدد 2024 يومي 26 و27 يونيو حزيران.