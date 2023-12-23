فيليبي ميلو يوضح تفاصيل أزمته مع ووكر وغريليش والأخير يكذبه

دخل الثنائي فيليبي ميلو، نجم فلومينينسي البرازيلي، وجاك غريليش، نجم مانشستر سيتي، في سجال كلامي بعد مشادتهما القوية التي وقعت بين اللاعبين بالأمس إثر نهائي كأس العالم للأندية، في المواجهة التي انتهت بفوز السيتي برباعية نظيفة توجت الفريق أبطالًا للعالم للمرة الأولى في تاريخهم.

وعقب نهاية المباراة، اندلعت حالة من التوتر، حيث دخل كايل ووكر، قائد مانشستر سيتي، في جدال حاد مع فيليبي ميلو، مدافع الفريق البرازيلي.

وألقى ميلو في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، باللوم على جاك غريليش في إثارة التوترات، حيث ادعى أن جناح مانشستر سيتي صرخ بالهتاف الشهير "أوليه".