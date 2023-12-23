فيليبي ميلو يوضح تفاصيل أزمته مع ووكر وغريليش والأخير يكذبه
دخل الثنائي فيليبي ميلو، نجم فلومينينسي البرازيلي، وجاك غريليش، نجم مانشستر سيتي، في سجال كلامي بعد مشادتهما القوية التي وقعت بين اللاعبين بالأمس إثر نهائي كأس العالم للأندية، في المواجهة التي انتهت بفوز السيتي برباعية نظيفة توجت الفريق أبطالًا للعالم للمرة الأولى في تاريخهم.
وعقب نهاية المباراة، اندلعت حالة من التوتر، حيث دخل كايل ووكر، قائد مانشستر سيتي، في جدال حاد مع فيليبي ميلو، مدافع الفريق البرازيلي.
وألقى ميلو في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، باللوم على جاك غريليش في إثارة التوترات، حيث ادعى أن جناح مانشستر سيتي صرخ بالهتاف الشهير "أوليه".
وقال ميلو: "غريليش احتك بمارتينيلي بعد المباراة، هو لم يمتلك الجرأة للتفاخر أمام لاعب قوي فذهب بعد اللقاء للتحدث بحدة مع مارتينيلي، وجبينهما متقاربان فذهبت للدفاع عن زميلي ليأتي ووكر ويدفعني وهنا اندلع الشجار بين الفريقين".
وتابع ميلو: "غريليش على مدار المباراة كان يهتف (أوليه) مثل الجماهير وهو ما لا يجب على لاعب كرة القدم في الملعب أن يفعله هذا يحدث فقط في المدرجات شعرت بقلة احترام من اللاعب وهذا الأمر لن أسمح بأن يحدث لا أحد يمكنه التقليل أو احتقار زميلي أو الفريق الذي ألعب له".
وبعد انتشار رواية ميلو للواقعة خرج غريليش ليبرر موقفه، مؤكدًا أنه لم يفعل أي شيء لاستفزاز لاعبي فريق فلومينينسي، موضحا: "لم أقل حتى مرة واحدة كلمة (أوليه) خلال اللقاء".
وحقق مانشستر سيتي بالأمس لقب كأس العالم للأندية ليضيف البطولة الخامسة له في الموسم الأخير بعدما حقق لقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي وأخيرًا كأس العالم.
وسجل أهداف مانشستر سيتي جوليان ألفاريز (هدفين)، فيما سجل فيل فودين هدفا، ونيو، لاعب فلومينينسي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.