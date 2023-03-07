مولر قبل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان: لن نكتفي بمشاهدة مبابي

وشارك المهاجم الفرنسي البالغ عمره 24 عاما كبديل في الشوط الثاني في مباراة الذهاب والتي فاز فيها بايرن 1-صفر في عودته من الإصابة.

ويأمل بطل فرنسا أن يقوده مبابي، الذي أحرز 30 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، لقلب الأوضاع وخطف بطاقة التأهل من ألمانيا.

وقال توماس مولر لاعب بايرن، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عند سؤاله عن أفضل لاعب في باريس سان جيرمان الذي يضم أيضا ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار: "الأكثر إثارة هو كيليان".

وأضاف: "أعتقد أنه قرار سهل نسبيا. الأمر يتعلق بسرعته المذهلة واقترانها باتخاذه القرارات الصحيحة في منطقة الجزاء، وتحركه في المنطقة التي يجب على المهاجم الوجود فيها".

وتابع: "الأمر لا يتعلق بالاستمتاع بمشاهدته بل بفعاليته أيضا. الجميع يحب مشاهدته لكننا لن نشاهده غدا. سنسبب له المشاكل. إذا سارت خطتنا بشكل جيد فلن يستمتع غدا".