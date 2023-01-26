مانشستر يونايتد يضع قدمًا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على نوتنغهام بثلاثية
وضع مانشستر يونايتد قدمًا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه 3-0 على مضيفه نوتنغهام فورست في ذهاب الدور نصف النهائي يوم الأربعاء.
واصل ماركوس راشفورد تألقه مع المانيو، وافتتح التسجيل بهدف فردي جميل في الدقيقة السادسة من بداية المباراة.
ووقَّع الوافد الجديد الهولندي فاوت فيغورست على أول أهدافه مع يونايتد بعد وصوله، مطلع العام، في الدقيقة 45.
واختتم البرتغالي برونو فرنانديز حفلة الأهداف بالهدف الثالث قبيل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة.
ويطمح يونايتد إلى بلوغ نهائي كأس الرابطة للمرة العاشرة في تاريخه والأولى، منذ 2017، عندما تُوج باللقب بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وكان العام الأخير الذي يتوج فيه بأي لقب.
وفي حال تأهله، سيلتقي في النهائي مع نيوكاسل أو ساوثهامبتون، علمًا بأن الأول وضع قدمًا في المباراة القمة بفوزه 1-0 خارج معقله الثلاثاء.