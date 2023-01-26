مانشستر يونايتد يضع قدمًا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على نوتنغهام بثلاثية

ويطمح يونايتد إلى بلوغ نهائي كأس الرابطة للمرة العاشرة في تاريخه والأولى، منذ 2017، عندما تُوج باللقب بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وكان العام الأخير الذي يتوج فيه بأي لقب.

وفي حال تأهله، سيلتقي في النهائي مع نيوكاسل أو ساوثهامبتون، علمًا بأن الأول وضع قدمًا في المباراة القمة بفوزه 1-0 خارج معقله الثلاثاء.