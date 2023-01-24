تين هاغ: مانشستر يونايتد يستمتع بفرصة الفوز بلقب قبل مواجهة نوتنغهام في كأس الرابطة

قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، إن فريقه لديه فرصة جيدة لتحقيق أول ألقابه منذ عام 2017، وذلك قبل خوض مباراة ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم ضد نوتنغهام فورست.

ويواجه يونايتد انتقادات من جماهيره بسبب فترة صيام طويلة عن الألقاب، حيث جاء آخر تتويج له في 2017 حين فاز بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة.

لكن يونايتد تطور تحت قيادة تين هاغ ويعد الفريق الإنجليزي الوحيد الذي ينافس في أربع بطولات هذا الموسم، وهي الدوري الممتاز وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.