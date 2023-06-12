ليفاندوفسكي يكشف موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "لا أفكر في العرض السعودي لأنه لا يوجد شيء لأفكر فيه، لدي أولويات أخرى وعقد مع برشلونة". وأضاف: "أنظر وأرى ما يحدث في السعودية، لكنني لست مهتمًا".

وقالت صحيفة "سبورت" إن ليفاندوفسكي يركز بنسبة 100% على المشروع الذي بدأ مع تشافي في برشلونة، حيث تكيف بشكل مثالي منذ اليوم الأول.

ووقع ليفاندوفسكي عقدًا مدته 4 سنوات مع برشلونة الصيف الماضي قادمًا من بايرن ميونيخ، ودفع برشلونة 45 مليونًا، بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات لبايرن للحصول على توقيع ليفاندوفسكي قبل عام.