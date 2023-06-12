ليفاندوفسكي يكشف موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي
كشف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي في السوق الصيفي.
وسبق أن أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن ليفاندوفسكي ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الدوري السعودي هذا الصيف.
لكن يبدو أن المهاجم البولندي ليس لديه أي نية لتغيير خططه، كما أوضح أنه لم يتلق أي عرض.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "لا أفكر في العرض السعودي لأنه لا يوجد شيء لأفكر فيه، لدي أولويات أخرى وعقد مع برشلونة". وأضاف: "أنظر وأرى ما يحدث في السعودية، لكنني لست مهتمًا".
وقالت صحيفة "سبورت" إن ليفاندوفسكي يركز بنسبة 100% على المشروع الذي بدأ مع تشافي في برشلونة، حيث تكيف بشكل مثالي منذ اليوم الأول.
ووقع ليفاندوفسكي عقدًا مدته 4 سنوات مع برشلونة الصيف الماضي قادمًا من بايرن ميونيخ، ودفع برشلونة 45 مليونًا، بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات لبايرن للحصول على توقيع ليفاندوفسكي قبل عام.
وفي موسمه الأول مع برشلونة نجح ليفاندوفسكي في الفوز بجائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 23 هدفًا متفوقًا بـ4 أهداف عن الثاني بنزيما.
وفاز ليفاندوفسكي مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.
وبالمجمل سجل ليفاندوفسكي مع برشلونة 33 هدفًا وصنع 8 في 46 مباراة هذا الموسم، ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026.
وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن قيمة فسخ عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة يبلغ 500 مليون يورو.
وسبق أن سجل ليفاندوفسكي 344 هدفًا وصنع 72 في 375 مباراة مع بايرن ميونيخ، في حين سجل 103 أهداف وصنع 42 في 187 مباراة مع بروسيا دورتموند.