تقرير: ليفاندوفسكي تحت أنظار أندية الدوري السعودي
أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الدوري السعودي.
وبحسب الصحيفة فإنه بعد اقتراب كريم بنزيما من الانضمام لنادي الاتحاد، بات ليفاندوفسكي ضمن اهتمام الأندية السعودية.
ونقلت الصحيفة عن شبكة "سكاي سبورت" أن السعودية تخطط لضم المزيد من النجوم للدوري المحلي، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يلعب لنادي النصر، وكريم بنزيما القريب من الاتحاد.
كما يرتبط سيرجيو راموس ونغولو كانتي وأنخيل دي ماريا وروبرتو فيرمينو بالانضمام للدوري السعودي، إلى جانب ليونيل ميسي الذي يرتبط بالانضمام لنادي الهلال.
وفي موسمه الأول مع برشلونة نجح ليفاندوفسكي في الفوز بجائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 23 هدفا متفوقا بـ4 أهداف عن الثاني بنزيما هداف الموسم الماضي.
وفاز ليفاندوفسكي مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.
ودفع برشلونة 45 مليونا، بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات لبايرن للحصول على توقيع ليفاندوفسكي قبل عام.
وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن قيمة فسخ عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة يبلغ 500 مليون يورو.
وبالمجمل سجل ليفاندوفسكي مع برشلونة 33 هدفا وصنع 8 في 46 مباراة هذا الموسم ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 34 عاما بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026.
وسبق أن سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 375 مباراة مع بايرن ميونخ، في حين سجل 103 أهداف وصنع 42 في 187 مباراة مع بروسيا دورتموند.
وحق ليفاندوفسكي إنجازات مذهلة مع بايرن ميونخ، أبرزها لقب في دوري أبطال أوروبا و9 في الدوري الألماني.