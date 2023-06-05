تقرير: ليفاندوفسكي تحت أنظار أندية الدوري السعودي

وبالمجمل سجل ليفاندوفسكي مع برشلونة 33 هدفا وصنع 8 في 46 مباراة هذا الموسم ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 34 عاما بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026.

وسبق أن سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 375 مباراة مع بايرن ميونخ، في حين سجل 103 أهداف وصنع 42 في 187 مباراة مع بروسيا دورتموند.

وحق ليفاندوفسكي إنجازات مذهلة مع بايرن ميونخ، أبرزها لقب في دوري أبطال أوروبا و9 في الدوري الألماني.