شقيق ميسي: ليونيل لن يعود إلى برشلونة.. وإذا فعل ذلك فيجب طرد لابورتا

وفجّر الصحفي الكتالوني جيرارد روميرو المقرب من نادي برشلونة مفاجأة مؤخرًا بأن ميسي ليس قريبًا من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لكن هذه المزاعم تم دحضها من قبل وسائل الإعلام الرسمية، ويبدو أن النجم الأرجنتيني يجري محادثات لتمديد عقده في بارك دي برينس.

ووسط هذه التكهنات، كشف شقيق ميسي، ماتياس ميسي، في بث مباشر على تطبيق "تويتش"، أن شقيقه البالغ عمره 35 عاما لن يعود إلى برشلونة في أي وقت قريب. ويجب أن يكون هناك تغيير كبير بما في ذلك رحيل الرئيس خوان لابورتا.

وقال ماتياس: "لدي مقطع مصور يقول: ميسي يجب أن يعود إلى برشلونة. وقلت: "هاهاها، لن نعود إلى برشلونة، وإذا فعلنا ذلك، فسنقوم بتنظيف جيد للنادي بينه طرد جوان لابورتا".

ليس هناك شك في أن معسكر ميسي يشعر بالاستياء تجاه لابورتا لعدم اتخاذ تدابير كافية لإبقاء اللاعب في كامب نو في عام 2021.

ويلوم الفريق المعاون لميسي رئيس برشلونة فقط على رحيل اللاعب إلى باريس سان جيرمان، ليس فقط بسبب فشله في إبقاء ميسي في النادي، ولكن لطلبه أيضًا من اللاعب اللعب مجانًا في ذلك الوقت.