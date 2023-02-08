شقيق ميسي: ليونيل لن يعود إلى برشلونة.. وإذا فعل ذلك فيجب طرد لابورتا
أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكثير من الجدل في برشلونة حتى بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان، إذ إنه على مدار الموسم الحالي أظهر الفريق الكتالوني رغبته في إعادة الفائز بكأس العالم 2022 في قطر إلى كامب نو الصيف المقبل.
وفجّر الصحفي الكتالوني جيرارد روميرو المقرب من نادي برشلونة مفاجأة مؤخرًا بأن ميسي ليس قريبًا من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لكن هذه المزاعم تم دحضها من قبل وسائل الإعلام الرسمية، ويبدو أن النجم الأرجنتيني يجري محادثات لتمديد عقده في بارك دي برينس.
ووسط هذه التكهنات، كشف شقيق ميسي، ماتياس ميسي، في بث مباشر على تطبيق "تويتش"، أن شقيقه البالغ عمره 35 عاما لن يعود إلى برشلونة في أي وقت قريب. ويجب أن يكون هناك تغيير كبير بما في ذلك رحيل الرئيس خوان لابورتا.
وقال ماتياس: "لدي مقطع مصور يقول: ميسي يجب أن يعود إلى برشلونة. وقلت: "هاهاها، لن نعود إلى برشلونة، وإذا فعلنا ذلك، فسنقوم بتنظيف جيد للنادي بينه طرد جوان لابورتا".
ليس هناك شك في أن معسكر ميسي يشعر بالاستياء تجاه لابورتا لعدم اتخاذ تدابير كافية لإبقاء اللاعب في كامب نو في عام 2021.
ويلوم الفريق المعاون لميسي رئيس برشلونة فقط على رحيل اللاعب إلى باريس سان جيرمان، ليس فقط بسبب فشله في إبقاء ميسي في النادي، ولكن لطلبه أيضًا من اللاعب اللعب مجانًا في ذلك الوقت.
ومع ذلك ذهب ماتياس ميسي إلى أبعد من ذلك بإلقاء اللوم على جماهير برشلونة لعدم دعم ميسي والسماح للنادي برحيله.
وقال: "الناس (في برشلونة) لم يدعموه. كان يجب أن يخرجوا للاحتجاج أو شيء من هذا القبيل، دع لابورتا يغادر وميسي يبقى. الأسبان خونة".
وتأتي تعليقات ماتياس كأحدث إشارة إلى أن ميسي لن يعود إلى كتالونيا في أي وقت. إذا كان هناك أي شيء من هذا القبيل، فإن المهاجم يقترب شيئًا فشيئًا من تجديد عقده وتقرير مستقبله في العاصمة الفرنسية للسنوات القادمة.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن ميسي قد ينتقل للعب في إنتر ميامي الأمريكي أو لأحد أندية دوري روشن السعودي، مثل الاتحاد أو الهلال الغريمين التقليديين للنصر الذي يلعب له حاليا كريستيانو رونالدو الغريم التقليدي للنجم الأرجنتيني.