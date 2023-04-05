الكاف يعلن دعم ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030

وانضمت أوكرانيا في البداية إلى إسبانيا والبرتغال كشريك محتمل في ملفها لعام 2030، ولكن مع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب مع روسيا، تقدم المغرب للمشاركة مع الدولتين الأوروبيتين في عرض مشترك.

وجاء إعلان المغرب عن تقديم الملف المشترك أثناء تكريم الملك محمد السادس وحصوله على جائزة الإنجاز المميز لعام 2022 والمقدمة من قبل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) برواندا.

وأناب الملك محمد السادس عنه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة لتسلم الجائزة آنذاك.

وأعلن بنموسى في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الملك المغربي عقب تسلم الجائزة نية بلاده تقديم العرض، قائلا: "هذا العرض المشترك سيحمل عنوانا للربط بين أفريقيا وأوروبا ودول البحر المتوسط".

وأضاف وزير الرياضة المغربي في كيغالي حيث يستضيف الاتحاد الدولي لكرة (الفيفا) مؤتمره السنوي 73: "الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك.. وسيعد شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات".