الكاف يعلن دعم ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دعمه الكامل لترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم 2030 مع كل من البرتغال وإسبانيا.
وفي 14 مارس الماضي أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترشح بلاده رسمياً بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة كأس العالم 2030.
وصادق المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، بالإجماع على دعم ترشيح المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للكاف دعمهم الكامل لترشيح المغرب لتنظيم مونديال 20230، باعتباره ترشيحا أفريقيا.
كما أعلن ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" دعمه للملف المشترك المغربي الإسباني البرتغالي لاستضافة كأس العالم 2030.
وانضمت أوكرانيا في البداية إلى إسبانيا والبرتغال كشريك محتمل في ملفها لعام 2030، ولكن مع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب مع روسيا، تقدم المغرب للمشاركة مع الدولتين الأوروبيتين في عرض مشترك.
وجاء إعلان المغرب عن تقديم الملف المشترك أثناء تكريم الملك محمد السادس وحصوله على جائزة الإنجاز المميز لعام 2022 والمقدمة من قبل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) برواندا.
وأناب الملك محمد السادس عنه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة لتسلم الجائزة آنذاك.
وأعلن بنموسى في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الملك المغربي عقب تسلم الجائزة نية بلاده تقديم العرض، قائلا: "هذا العرض المشترك سيحمل عنوانا للربط بين أفريقيا وأوروبا ودول البحر المتوسط".
وأضاف وزير الرياضة المغربي في كيغالي حيث يستضيف الاتحاد الدولي لكرة (الفيفا) مؤتمره السنوي 73: "الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك.. وسيعد شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات".
وسبق للمغرب التقدم بملف لتنظيم كأس العالم 2010 لكنه حصد 10 أصوات فقط وخسر فرصة الاستضافة لصالح جنوب أفريقيا.
وأذهل المنتخب المغربي العالم في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في قطر العام الماضي عندما أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى قبل النهائي حيث خسر أمام فرنسا.
واحتل المغرب في النهاية المركز الرابع خلف كرواتيا.
كما استضاف المغرب كأس العالم للأندية 2022 فبراير الماضي والتي تأجلت بسبب كأس العالم بقطر.
وهناك عرض مشترك آخر مؤكد لاستضافة نهائيات 2030 من دول بأمريكا الجنوبية وهي الأرجنتين وباراجواي وتشيلي وأوروجواي. واستضافت أوروجواي أول نهائيات لكأس العالم في عام 1930.
وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم 2026 بمشاركة 48 فريقا يلعبون ما مجموعه 104 مباريات.
ووافق الفيفا على شكل جديد لكأس العالم مع وجود 12 مجموعة يتأهل أول فريقين منها، بالإضافة إلى أفضل ثمانية فرق من أصحاب المركز الثالث، إلى مراحل خروج المغلوب والتي ستكون بداية من دور 32.