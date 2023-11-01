ما سر تأخر نيمار في إجراء عمليته الجراحية؟
كشفت صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية عن السر وراء تأخر إجراء البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، عمليته الجراحية بعدما أصيب خلال مواجهة البرازيل وأوروغواي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأعلن نادي الهلال أن نيمار يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إنه "يجب على نيمار إجراء عملية جراحية يوم الخميس في البرازيل، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، حسب طلب اللاعب، الذي أراد أن يُجريها الطبيب الوطني للمنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار، لكنه ما زال في انتظار الموافقة النهائية من نادي الهلال السعودي".
وأشارت الصحيفة: "النادي السعودي كان يعتزم إجراء الجراحة في باريس على يد الجراح الفرنسي الشهير برتراند سونيري-كوتيت، خاصة أنه متخصص في الإصابات الخطيرة للركبة، ولكن نيمار أراد أن يجريها على يد الطبيب رودريغو لاسمار، والذي كان مسؤولاً عن عملية جراحية سابقة للاعب البرازيلي في عام 2018 بعدما أصيب بكسر في القدم اليمنى، وكان أحد ثلاثة أطباء شاركوا في العملية في مارس من هذا العام بعد إصابة في أربطة الكاحل".
وكشفت الشبكة البرازيلية أن مدة غياب نيمار عن الملاعب ستكون 10 أشهر.
وانتهي موسم نجم باريس سان جيرمان السابق بشكل مبكر، في ضربة موجعة للاعب ولفريقه الهلال الذي تعاقد معه في الصيف الماضي بصفقة ضخمة.