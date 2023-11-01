ما سر تأخر نيمار في إجراء عمليته الجراحية؟

كشفت صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية عن السر وراء تأخر إجراء البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، عمليته الجراحية بعدما أصيب خلال مواجهة البرازيل وأوروغواي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن نادي الهلال أن نيمار يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إنه "يجب على نيمار إجراء عملية جراحية يوم الخميس في البرازيل، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، حسب طلب اللاعب، الذي أراد أن يُجريها الطبيب الوطني للمنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار، لكنه ما زال في انتظار الموافقة النهائية من نادي الهلال السعودي".