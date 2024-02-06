الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية

وسبق أن تواجه منتخبا الأردن وكوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة وتعادلا 2/2، وصعد المنتخب الكوري في المركز الثاني، في حين صعد النشامى ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

والمتأهل من هذه المواجهة سيلعب في النهائي يوم السبت المقبل مع المتأهل من مواجهة قطر وإيران.

وسبق أن لعب منتخب الأردن وكوريا الجنوبية 4 مباريات، تعادلا 3 مرات، وفاز المنتخب الكوري مرة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأردن وكوريا الجنوبية الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN ASIAN CUP 1، وbeIN ASIAN CUP 2، وbeIN ASIAN CUP 3، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وSSC1 HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.