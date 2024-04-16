جماهير برشلونة تزعج لاعبي سان جيرمان بالألعاب النارية (فيديو)

يذكر أن فوز برشلونة على باريس في مباراة الذهاب، كان الفوز الأول للفريق الكتالوني في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا منذ أربع سنوات، ومنحه ثقة كبيرة؛ لأنه الانتصار السادس على التوالي في المسابقات كافة.

ولم يخسر الفريق الكتالوني منذ هزيمته 5-3 على أرضه أمام فياريال في الدوري الإسباني في يناير كانون الثاني الماضي؛ ما تسبب في إعلان تشابي أنه سيرحل عن منصبه في نهاية ما بدا أنه موسم صعب.

وبعد 13 مباراة رسمية دون خسارة، بما في ذلك الأداء القوي في العاصمة الفرنسية وإنهاء مسيرة باريس سان جيرمان التي استمرت 27 مباراة دون هزيمة، يبدو أن تحدي اليوم يأتي في الوقت المثالي.