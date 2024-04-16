جماهير برشلونة تزعج لاعبي سان جيرمان بالألعاب النارية (فيديو)
ردت جماهير نادي برشلونة، على أفعال جمهور باريس سان جيرمان؛ إذ قامت جماهير الفريق الكتالوني بإشعال الألعاب النارية أمام فندق فريق باريس، على غرار ما تم معهم في مباراة الذهاب.
برشلونة يستضيف اليوم الثلاثاء فريقا ضد باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفاز برشلونة 3-2 على باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب في فرنسا الأسبوع الماضي.
وقبيل مباراة الذهاب قامت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي بمهاجمة فندق برشلونة بالألعاب النارية.
ومع حلول الساعة الرابعة فجرًا قامت جماهير النادي الباريسي بإزعاج لاعبي برشلونة بإشعال الألعاب النارية ذات الصوت العالي بمحيط الفندق.
وفي فجر اليوم الثلاثاء، قامت جماهير برشلونة بالفعل نفسه أمام فندق إقامة لاعبي باريس في كتالونيا، حيث أشعلت الألعاب النارية وأقامت احتفالات صاخبة لإزعاج لاعبي باريس.
يذكر أن فوز برشلونة على باريس في مباراة الذهاب، كان الفوز الأول للفريق الكتالوني في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا منذ أربع سنوات، ومنحه ثقة كبيرة؛ لأنه الانتصار السادس على التوالي في المسابقات كافة.
ولم يخسر الفريق الكتالوني منذ هزيمته 5-3 على أرضه أمام فياريال في الدوري الإسباني في يناير كانون الثاني الماضي؛ ما تسبب في إعلان تشابي أنه سيرحل عن منصبه في نهاية ما بدا أنه موسم صعب.
وبعد 13 مباراة رسمية دون خسارة، بما في ذلك الأداء القوي في العاصمة الفرنسية وإنهاء مسيرة باريس سان جيرمان التي استمرت 27 مباراة دون هزيمة، يبدو أن تحدي اليوم يأتي في الوقت المثالي.