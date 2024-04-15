صراع بين برشلونة ومانشستر سيتي على صفقة مهمة

أكدت تقارير إخبارية أن لاعب لايبزيغ الألماني داني أولمو سيكون محل منافسة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني خلال فترة انتقالات اللاعبين الصيفية.

ووفقا لما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، يرغب نادي برشلونة في استعادة أولمو الذي نشط في صفوف أكاديمية لاماسيا الشهيرة التابعة للنادي الكاتالوني وذلك بين عامي 2007 و2014، لكن برشلونة سيجد منافسة كبيرة من المان سيتي الذي يرغب مسؤولوه في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

ويملك لاعب الوسط الهجومي لنادي لايبزيغ شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو حتى يغادر خلال الصائفة المقبلة دون الحاجة لموافقة ناديه أو لانتظار نهاية العقد الذي يربطه بالنادي في موفى يونيو 2027

وبرز داني أولمو بشكل لافت خلال الموسم الحالي مع لايبزيغ حيث خاض 18 مباراة في الدوري الألماني أحرز خلالها 4 أهداف وصنع خمسة أخرى.