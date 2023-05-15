بيولي يكشف موقف لياو من المشاركة في مباراة ميلان وإنتر ميلان
قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان، اليوم الإثنين، إن المهاجم رافائيل لياو قد يكون لائقا لمواجهة إنتر ميلان حيث سيقدم دفعة كبيرة لفريقه الذي يأمل في العودة من التأخر بهدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وغاب الجناح البرتغالي لياو، البالغ عمره 23 عاما، عن مباراة الذهاب التي انتهت بالخسارة 0/2، كما غاب أيضا عن الهزيمة المفاجئة أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي، يوم السبت؛ بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في فوز فريقه على لاتسيو في الدوري مطلع الشهر الحالي.
ولعب لياو دورا محوريا مع ميلان هذا الموسم وسجل 13 هدفا، وقدم عشر تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.
وقال بيولي بعد سؤاله عن لياو قبل مباراة العودة، غدا الثلاثاء: "لقد تحسن. مثله مثل (رادي) كرونيتش و(جونيور) ميسياس".
كل الأمور تسير على ما يرام، سيشارك جميع اللاعبين في مران اليوم استعدادا لمباراة الغد".
وقال بيولي، إنه يثق في قدرة ميلان على العودة في النتيجة على ملعب سان سيرو بعد هزيمة الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب حيث تلقى الفريق هدفين في أول عشر دقائق.
ولم يتأهل ميلان، الذي حقق اللقب سبع مرات، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا منذ فوزه بالبطولة عام 2007.
وقال بيولي: "نركز على هدف واحد فقط وهو الفوز بالمباراة والتأهل للنهائي وهو ما لا يتوقعه أي شخص. تماما مثلما حدث في بداية العام الحالي ولم يتوقع أي شخص أن نكون في قبل النهائي".
وتابع: "مباراة سبيزيا أصبحت من الماضي ونركز فقط على (مباراة) الغد.. نعلم أننا نبدأ دون أفضلية لكن لدينا الجودة لتغيير (النتيجة)".
وأكمل مدرب ميلان: "الآن أكثر من أي وقت مضى لا يعتقد أي شخص أن ميلان سيصل للنهائي. أعلم أننا نستطيع أن نلعب مباراة رائعة وأثق في قدرات فريقي.. ارتكبنا بعض الأخطاء لكن علينا أن نفكر في المباراة المقبلة ولا ننشغل بما حدث سابقا".