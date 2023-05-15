بيولي يكشف موقف لياو من المشاركة في مباراة ميلان وإنتر ميلان

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان، اليوم الإثنين، إن المهاجم رافائيل لياو قد يكون لائقا لمواجهة إنتر ميلان حيث سيقدم دفعة كبيرة لفريقه الذي يأمل في العودة من التأخر بهدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب الجناح البرتغالي لياو، البالغ عمره 23 عاما، عن مباراة الذهاب التي انتهت بالخسارة 0/2، كما غاب أيضا عن الهزيمة المفاجئة أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي، يوم السبت؛ بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في فوز فريقه على لاتسيو في الدوري مطلع الشهر الحالي.