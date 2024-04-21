أفادت صحيفة "ماركا" أن هناك فكرة متزايدة داخل ريال مدريد بأنه لا يمكن وجود سوى لاعب واحد من الثنائي فيرلاند ميندي، وألفونسو ديفيز.

وينتهي عقد ميندي مع ريال مدريد، في يونيو 2025، في حين يسعى الميرنغي إلى التعاقد مع الكندي ديفيز من بايرن ميونخ الصيف المقبل.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن ذلك قد يساعد على إبرام صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ تشمل اللاعبين.

وأشارت إلى أن ميندي، البالغ من العمر 28 عامًا، أظهر تميزه في الفترة الأخيرة، وبات يحظى بثقة زملائه والجهاز الفني.

وفي الوقت نفسه، فإن احتمال التعاقد مع ديفيز يثير اهتمام جماهير ريال مدريد، رغم أن ريال مدريد بدأ يشعر بالقلق بشأن أشياء معينة.

وقالت "ماركا" إن السبب وراء قرار ريال مدريد بالتعاقد مع ديفيز، البالغ من العمر 23 عامًا، هو أن ميندي لم يوافق على اقتراح تجديد العقد.