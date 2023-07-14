من هو ميسينهو "لؤلؤة البرازيل" الذي يريد برشلونة التعاقد معه؟
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع ميسينهو "لؤلؤة البرازيل" الذي يبلغ من العمر 16 عامًا فقط.
وأوضحت الصحيفة أن الجناح ميسينهو سُمّي بهذا الاسم بسبب أوجه التشابه مع ليونيل ميسي، خاصة فيما يتعلق بالتحكم بالكرة وامتلاكه القدرة على تجاوز منافسيه قبل الانفراد بالحراس.
وفي 2017 وصل ميسينهو إلى كروزيرو وبعد أربع سنوات انضم إلى الفئات الدنيا في بالميراس.
وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإنه رغم أن ميسينهو يبلغ من العمر 16 عامًا إلا أن أداءه لم يمر دون أن يلاحظه كبار أوروبا.
وكان ديكو، المدير الرياضي الحالي لبرشلونة والمستشار السابق للنادي في البرازيل، قد راقب ميسينهو لفترة طويلة، وبات اللاعب أحد الرهانات التي يفكر بها البرتغالي في المستقبل.
بالإضافة إلى برشلونة ذكرت الصحيفة أن باريس سان جيرمان مهتم باللاعب الواعد، لكن حلم ميسينهو هو اللعب لبرشلونة والسير على خطى مثله الأعلى ليونيل ميسي كما ذكرت "موندو ديبورتيفو".
وأكدت الصحيفة أن ميسينهو المولود في 2007 يمتلك بالفعل رقمًا قياسيًا، ففي العاشرة من عمره فقط وقع عقدًا مع "نايكي".
ومع بلوغه 16 عامًا فإن ميسينهو يريد تقوية لياقته البدنية لتكوين جسم يساعده على اللعب كمحترف.
وكان ريال مدريد قد نجح في خطف الموهوب التركي أردا جولر من برشلونة، كما نجح ريال مدريد من قبل في التعاقد مع فينيسيوس جونيور ورودريغو رغم اهتمام برشلونة بالتعاقد معهما.