من هو ميسينهو "لؤلؤة البرازيل" الذي يريد برشلونة التعاقد معه؟

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع ميسينهو "لؤلؤة البرازيل" الذي يبلغ من العمر 16 عامًا فقط.

وأوضحت الصحيفة أن الجناح ميسينهو سُمّي بهذا الاسم بسبب أوجه التشابه مع ليونيل ميسي، خاصة فيما يتعلق بالتحكم بالكرة وامتلاكه القدرة على تجاوز منافسيه قبل الانفراد بالحراس.

وفي 2017 وصل ميسينهو إلى كروزيرو وبعد أربع سنوات انضم إلى الفئات الدنيا في بالميراس.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإنه رغم أن ميسينهو يبلغ من العمر 16 عامًا إلا أن أداءه لم يمر دون أن يلاحظه كبار أوروبا.