تقرير: برشلونة قد يخطف برناردو سيلفا من الهلال السعودي

سيلفا تتبقى له سنتان في عقده مع مانشستر سيتي، وأرسل نادي الهلال السعودي عرضًا رسميًا لضمه ولكن ظهر برشلونة في اللحظات الأخيرة ليحاول خطف النجم البرتغالي.

برناردو سيلفا انضم لمانشستر سيتي قبل 6 سنوات من موناكو الفرنسي.

سيلفا سيساعد البرسا على الفوز بدوري الأبطال

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن نادي برشلونة بدأ محاولات شفهية لضم برناردو سيلفا هذا الصيف.

وقالت الصحيفة إن تعاقد برشلونة "المحتمل" مع سيلفا جاء بطلب شخصي من المدرب تشافي، الذي يرغب في الاستعانة بخبرة اللاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك اللاعب البرتغالي في أكثر من 300 مباراة مع السيتيزنز، وتُوج بـ14 لقبا، كان آخرها ثلاثية الموسم المنصرم المميزة: الدوري الإنجليزي، كأس إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا.

وأوضحت: "في برشلونة يعلمون أن الأمر معقد، لكن تشافي يريده ويعتقد أن فريقه سيكون مرشحًا كبيرًا معه للفوز بدوري أبطال أوروبا؛ بسبب أسلوبه في اللعب ودقة تمريراته".

وكشفت الصحيفة أن سيلفا يحلم بارتداء قميص النادي الكتالوني، ونقلت عن مصادر مقربة منه أنه "مجنون بالانضمام لبرشلونة".

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن برشلونة سيحاول التغلب على أزمته المالية، بحيث يمكن أن يقدم عرضًا يتضمن الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.