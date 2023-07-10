CBS: الهلال يجهز عرضا مغريا لبرناردو سيلفا.. وحكيم زياش يرفض النصر

وأكدت "cbssports" أن الهلال يستعد لتقديم راتب 50 مليون يورو سنويًا لسيلفا، وهو ما يتجاوز، إلى حد كبير، ما يدفعه مانشستر سيتي للاعب البالغ من العمر 28 عاما.

ونقلت عن مصادر مقربة من برناردو أنه لم يقرر بعد موقفه بشأن الخيارات الأربعة المتاحة أمامه حاليا، وهي: الانتقال إلى الهلال، أو باريس سان جيرمان، أو برشلونة، أو تجديد عقده مع مانشستر سيتي.

وقالت الشبكة: "الهلال على استعداد لإضفاء الطابع الرسمي على اهتمامه بضم برناردو سيلفا، في الوقت الذي سيجد فيه الآخرون صعوبة في اتخاذ خطوة".

وأوضحت أن باريس سان جيرمان غارق في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل نجمه الأول كيليان مبابي، في حين أن تمويل صفقة لسيلفا يمثل تحديًا كبيرًا لبرشلونة في ظل الوضع المالي المعقد.