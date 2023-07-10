CBS: الهلال يجهز عرضا مغريا لبرناردو سيلفا.. وحكيم زياش يرفض النصر
كشفت شبكة "cbssports" أن نادي الهلال السعودي يجهز عرضا مغريا للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي هذا الصيف.
وقالت الشبكة: "الهلال أبلغ مانشستر سيتي بأنه مستعد لدفع 70 مليون يورو مقابل خدمات برناردو سيلفا، حيث تواصل الأندية السعودية سعيها للحصول على بعض المواهب الأوروبية اللامعة".
ويريد الهلال دمج برناردو سيلفا مع مواطنه روبن نيفيز، الذي انضم للهلال الشهر الماضي مقابل 55 مليون يورو قادما من وولفرهامبتون، ولاعب خط الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي وافق على الانتقال للهلال.
وأكدت "cbssports" أن الهلال يستعد لتقديم راتب 50 مليون يورو سنويًا لسيلفا، وهو ما يتجاوز، إلى حد كبير، ما يدفعه مانشستر سيتي للاعب البالغ من العمر 28 عاما.
ونقلت عن مصادر مقربة من برناردو أنه لم يقرر بعد موقفه بشأن الخيارات الأربعة المتاحة أمامه حاليا، وهي: الانتقال إلى الهلال، أو باريس سان جيرمان، أو برشلونة، أو تجديد عقده مع مانشستر سيتي.
وقالت الشبكة: "الهلال على استعداد لإضفاء الطابع الرسمي على اهتمامه بضم برناردو سيلفا، في الوقت الذي سيجد فيه الآخرون صعوبة في اتخاذ خطوة".
وأوضحت أن باريس سان جيرمان غارق في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل نجمه الأول كيليان مبابي، في حين أن تمويل صفقة لسيلفا يمثل تحديًا كبيرًا لبرشلونة في ظل الوضع المالي المعقد.
فشل صفقة زياش والنصر
وذكرت "cbssports" أن النصر غيّر موقفه من التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب.
وأوضحت أن النصر قرر خفض راتب زياش بنسبة 40% بعد الفحوصات الطبية، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب المغربي.
وأكدت أن زياش رفض رسميا عرض النصر، لكن النادي الأهلي يمكنه إتمام الصفقة.