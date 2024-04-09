ألكاراز ينسحب من بطولة مونت كارلو للتنس

وكان من المقرر أن يواجه ألكاراز، الذي دافع بنجاح عن لقبه في إنديان ويلز الشهر الماضي قبل خسارته أمام جريجور ديميتروف في دور الثمانية لبطولة ميامي المفتوحة، الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم.

وقد يراقب ألكاراز أيضا استعداداته قبل بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق في 20 مايو.

وكتب ألكاراز على حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي: "سعيت جاهدا للتعافي حتى اللحظة الأخيرة من إصابة في الساعد الأيمن لكن ذلك لم يكن ممكنا ولا أستطيع اللعب".

وأضاف: "كنت أتطلع حقا للعب... أراكم العام المقبل".