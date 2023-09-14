موديست يتسبب في أزمة قبل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقي
تسبب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي المصري الجديد، في أزمة بين فريقه والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة.
وأعلن الأهلي بطل مصر وأفريقيا لكرة القدم تعاقده مع موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق في انتقال مجاني يوم الثلاثاء الماضي.
وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت، إن التعاقد لمدة عام واحد قابل للتجديد لموسم إضافي آخر وفقًا للشروط التي تمَّ الاتفاق عليها.
ويلعب الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري مساء الجمعة بملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية على لقب كأس السوبر الأفريقي.
وقد يغيب موديست عن مباراة الغد رغم تسجيله في "السيستم" الخاص بالكاف، ولكن حتى الآن لم يتم اعتماده رسميًّا.
وأخطر "كاف" إدارة الأهلي بأنَّ لهم الحق في الاستعانة بأي لاعب لإجراء تعديل على القائمة التي تمَّ إرسالها وتضم 18 لاعبًا، ولكن بشرط أن يكون تم قيده قبل الـ31 من أغسطس الماضي.
وتحاول إدارة الأهلي متمثلة في خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة في حل الموضوع "وديًّا" وإقناع مسؤولي الكاف بمشاركة المهاجم الفرنسي في المباراة.
الأهلي بعد ريال مدريد
الفرنسي أنتوني موديست المهاجم الجديد للأهلي المصري قال، أمس الأربعاء، إنه فضل الانتقال لبطل أفريقيا على عروض من تركيا، وأضاف أن السويسري مارسيل مدرب الفريق أقنعه باللعب للأهلي.
وقال موديست البالغ عمره 35 عامًا إنه اختار الانضمام للأهلي رغم أنه كانت لديه فرص أخرى في تركيا، وإنه كان يتمنى البقاء في ألمانيا؛ لأن عائلته تشعر بالراحة هناك ولكن عندما جاءته فرصة الانضمام للأهلي كان كالطفل الصغير ووافق على العرض.
وأضاف في مقابلة مع موقع الأهلي أن أصدقاءه أخبروه أن مصر بلد جميل للغاية خاصة لأنه لم يتسن له زيارتها من قبل لكنه جاء ليستمتع في هذا البلد الرائع بجانب ما سمعه عن الأهلي.
وأشار موديست إلى أن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل لم تكن السبب الوحيد لارتدائه القميص الأحمر، إذ إنه رغب في المجيء للأهلي لأنه ناد له تاريخ كبير، ويقولون عنه في أوروبا إنه النادي الذي يلي ريال مدريد، وإنه ريال مدريد أفريقيا لذلك من الرائع أن ينضم للأهلي.
وخاض موديست بضع تجارب في فرنسا وألمانيا وإنجلترا والصين، كان أبرزها مع كولن حين سجل 23 هدفًا في كافة المسابقات في 2021-2022 قبل الانتقال إلى دورتموند حيث سجل هدفين في 19 مباراة.
ويُعد موديست، الذي مثَّل منتخبات فرنسا في المراحل العمرية المختلفة، ثالث المنضمين للأهلي في فترة الانتقالات الحالية بعد لاعب الوسط إمام عاشور والجناح المغربي رضا سليم.