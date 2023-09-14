موديست يتسبب في أزمة قبل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقي

وأعلن الأهلي بطل مصر وأفريقيا لكرة القدم تعاقده مع موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق في انتقال مجاني يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت، إن التعاقد لمدة عام واحد قابل للتجديد لموسم إضافي آخر وفقًا للشروط التي تمَّ الاتفاق عليها.

ويلعب الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري مساء الجمعة بملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وقد يغيب موديست عن مباراة الغد رغم تسجيله في "السيستم" الخاص بالكاف، ولكن حتى الآن لم يتم اعتماده رسميًّا.

وأخطر "كاف" إدارة الأهلي بأنَّ لهم الحق في الاستعانة بأي لاعب لإجراء تعديل على القائمة التي تمَّ إرسالها وتضم 18 لاعبًا، ولكن بشرط أن يكون تم قيده قبل الـ31 من أغسطس الماضي.

وتحاول إدارة الأهلي متمثلة في خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة في حل الموضوع "وديًّا" وإقناع مسؤولي الكاف بمشاركة المهاجم الفرنسي في المباراة.