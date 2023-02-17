تقرير: النصر السعودي يقترب من سيرجيو بوسكيتس

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق تقديم نادى النصر عرضا رسميا للتعاقد مع بوسكيتس لاعب برشلونة، بلغت قيمته 18 مليون يورو، لمدة عامين.

وقال فابريزيو رومانو بحسابه الشخصى عبر "تويتر"، إن هناك محاولات أندية من الدوري الأمريكي للتعاقد مع بوسكيتس منذ أشهر خاصة إنتر ميامى".

وأضاف: "على بوسكيتس أن يقرر ما إذا كان يريد البقاء والاستمرار في برشلونة أو تجربة فصل جديد في بلد آخر".