ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يعزز صدارته بفوزه 4-صفر على أتلانتا
حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا 4-صفر على ضيفه أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء ليبتعد بفارق 12 نقطة في الصدارة.
وضع المدافع ماتيو دارميان إنتر في المقدمة بعد 26 دقيقة من البداية بتسديدة أرضية من عند حافة منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف لاوتارو مارتينيز النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة قوية استقرت إلى جوار القائم الأيسر.
وأضاف فيدريكو ديماركو الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 54 عندما تابع ركلة جزاء نفذها مارتينيز وتصدى لها ماركو كارنيسيكي حارس أتلانتا.
وسجل دافيدي فراتيسي الهدف الرابع بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها أليكسيس سانشيز.
ورفع إنتر رصيده إلى 69 نقطة من 26 مباراة، مبتعدا بفارق مريح عن يوفنتوس ثاني الترتيب ومنافسه المحلي ميلان الثالث.
ويحتل أتلانتا المركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن بولونيا رابع الترتيب.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: