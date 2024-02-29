ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يعزز صدارته بفوزه 4-صفر على أتلانتا

وضع المدافع ماتيو دارميان إنتر في المقدمة بعد 26 دقيقة من البداية بتسديدة أرضية من عند حافة منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف لاوتارو مارتينيز النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة قوية استقرت إلى جوار القائم الأيسر.

وأضاف فيدريكو ديماركو الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 54 عندما تابع ركلة جزاء نفذها مارتينيز وتصدى لها ماركو كارنيسيكي حارس أتلانتا.

وسجل دافيدي فراتيسي الهدف الرابع بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها أليكسيس سانشيز.