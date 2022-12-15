موعد مباراة المغرب وكرواتيا على تحديد المركز الثالث في كأس العالم

وخسرت كرواتيا بثلاثية نظيفة أمام الأرجنتين في قبل النهائي بفضل ثنائية جوليان ألفاريز، وركلة جزاء من النجم الأرجنتين ليونيل ميسي.

وفي المباراة الأخرى لقبل النهائي، سجلت فرنسا هدفين في مرمى الحارس المغربي المميز "ياسين بونو" بواقع هدف في كل شوط عبر تيو هرنانديز في الدقيقة الخامسة، والبديل راندال كولو مواني في الدقيقة 79 بعد أول لمسة فور مشاركته بالمباراة.

وبلغت كرواتيا قبل نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وبدأت مشوارها في مونديال قطر بالتعادل السلبي مع المغرب ولقاؤهما، يوم السبت، إعادة لهذه المباراة لكنها يجب أن تنتهي بانتصار أحد المنتخبين.

وكانت أبرز إنجازات كرواتيا في البطولة الإطاحة بالبرازيل من دور الثمانية، حيث تمكنت من تعطيل مفاتيح لعب واحدة من المرشحين للقب وحسمت الفوز بركلات الترجيح.

موعد مباراة المركز الثالث:

وستكون هذه المباراة إعادة لمواجهة الفريقين في افتتاح مبارياتهما بالبطولة ضمن المجموعة السادسة التي انتهت بالتعادل السلبي وكانت بداية مسيرة المنتخبين نحو قبل النهائي.

وتجمع المباراة بين المغرب وكرواتيا وصيف نسخة 2018 يوم السبت 17 ديسمبر الجاري.

وتنطلق صافرة المباراة، الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتتش)، في الريان على استاد خليفة الدولي.