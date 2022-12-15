تدخلات نجوم المغرب تمزق حذاء مبابي (صور)
مبابي اضطُر لتغيير حذائه.
اضطُر كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا لتغيير حذائه خلال الشوط الثاني من مباراة منتخب بلاده ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.
واستبسل نجوم منتخب المغرب في إيقاف "مبابي" الذي يعد أكثر عناصر منتخب فرنسا مهارة.
وبعد تدخلين ناجحين من سفيان مرابط، وعز الدين أوناحي، تمزق حذاء مبابي واضطُر لتغييره.
وجلس "مبابي" على أرض الملعب، وحينما توجه إليه حكم المباراة أبلغه أن حذاءه تمزق.
وتوجه كيليان ناحية خط التماس حيث حضر إليه أحد عناصر الجهاز الإداري بمنتخب فرنسا ليمنحه حذاءً بديلًا لاستكمال المباراة.
واقتربت فرنسا من التأهل إلى نهائي كأس العالم لمواجهة الأرجنتين، يوم الأحد المقبل، بعدما تقدمت على المغرب بهدفين في نصف النهائي لتضرب موعدًا مع رفاق ليونيل ميسي.
وتلعب المغرب على المركزين الثالث والرابع مع كرواتيا.