تدخلات نجوم المغرب تمزق حذاء مبابي (صور)

وتوجه كيليان ناحية خط التماس حيث حضر إليه أحد عناصر الجهاز الإداري بمنتخب فرنسا ليمنحه حذاءً بديلًا لاستكمال المباراة.

واقتربت فرنسا من التأهل إلى نهائي كأس العالم لمواجهة الأرجنتين، يوم الأحد المقبل، بعدما تقدمت على المغرب بهدفين في نصف النهائي لتضرب موعدًا مع رفاق ليونيل ميسي.

وتلعب المغرب على المركزين الثالث والرابع مع كرواتيا.