باريس سان جيرمان يقطع خطوة جديدة للتعاقد مع ناغلزمان
أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن باريس سان جيرمان قطع خطوة إلى الأمام في سعيه للتعاقد مع جوليان ناغلزمان المدير الفني السابق لبايرن ميونخ.
وأوضحت الصحيفة أن ناغلزمان، الذي رفض تدريب تشيلسي واُستبعد من المنافسة لتولي مسؤولية توتنهام، يجري محادثات لتعويض كريستوف غاليتيه في باريس سان جيرمان.
وأكدت الصحيفة أنه تم إجراء "اتصال إيجابي" بين الطرفين مع اقتراب الصفقة من الحسم.
وأقال بايرن ميونخ المدرب الشاب ناغلزمان في مارس الماضي وتعاقد مع بديله توماس توخيل.
وبحسب "ديلي ميل" فإن ناغلزمان حريص على إحضار تيري هنري معه إلى العاصمة الفرنسية، لكن مدرب موناكو السابق ومونتريال إمباكت رفض هذه الفرصة.
ويبلغ ناغلزمان من العمر 35 عاما وسبق له تولي تدريب هوفنهايم ولايبزيغ قبل بايرن ميونخ.
وسيخلف ناغلزمان غالتييه الذي سيغادر منصبه بعد موسم واحد فقط حيث جاء لباريس سان جيرمان بديلا لماوريسيو بوكتينيو الذي تم تعيينه مدربا لتشيلسي قبل أيام.
وخلال الفترة التي قضاها في بايرن ميونخ، قاد ناغلزمان النادي البافاري للفوز بلقب الدوري الألماني موسم 2021/2022، كما فاز بكأس السوبر الألماني مرتين.
وارتبط باريس سان جيرمان بالتعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لكن يبدو أن المدير الفني السابق لريال مدريد غير مهتم بتولي فريق العاصمة الفرنسية.
وكان ناغلزمان قد قاد بايرن ميونخ للفوز 1/0 ثم 2/1 على باريس سان جيرمان في مباراتي دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا قبل أن يقال من منصبه.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ناغلزمان أدار 84 مباراة لبايرن ميونخ فاز في 60 منها وتعادل 14 مرة وخسر 10 مرات.
وسبق أن قاد ناغلزمان لايبزيغ في 95 مباراة وهوفنهايم في 136 مباراة.