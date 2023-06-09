باريس سان جيرمان يقطع خطوة جديدة للتعاقد مع ناغلزمان

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن باريس سان جيرمان قطع خطوة إلى الأمام في سعيه للتعاقد مع جوليان ناغلزمان المدير الفني السابق لبايرن ميونخ.

وأوضحت الصحيفة أن ناغلزمان، الذي رفض تدريب تشيلسي واُستبعد من المنافسة لتولي مسؤولية توتنهام، يجري محادثات لتعويض كريستوف غاليتيه في باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة أنه تم إجراء "اتصال إيجابي" بين الطرفين مع اقتراب الصفقة من الحسم.

وأقال بايرن ميونخ المدرب الشاب ناغلزمان في مارس الماضي وتعاقد مع بديله توماس توخيل.