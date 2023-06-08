باريس سان جيرمان يضغط على نيمار للرحيل هذا الصيف

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن مستقبل البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان لا يزال معلقا في الهواء، ويضغط النادي للتخلص منه هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن نية باريس سان جيرمان ونيمار نفسه الانفصال هذا الصيف.

وقبل أسابيع قليلة، ذهب عدد من مشجعي باريس سان جيرمان إلى منزل اللاعب لتوبيخه مباشرة، قبل أن يعرفوا اهتمامه النهائي بمغادرة النادي والتوقيع لبرشلونة.

ويعود تاريخ الخلاف بين نيمار وباريس سان جيرمان إلى شهور؛ بسبب مشاكل إصابة البرازيلي وراتبه الباهظ والأداء غير المنتظم على أرض الملعب، وعوامل أخرى.