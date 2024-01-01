ماني: منتخب السنغال يسعى للاحتفاظ بلقب كأس أمم أفريقيا "رغم صعوبة المهمة"

وقال ماني، لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف): "نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لكننا سنكون في كوت ديفوار لبذل قصارى جهدنا، ومحاولة اجتياز جميع الأدوار".

وأضاف: "نتوقع منافسة صعبة. ستكون هذه النسخة من أقوى النسخ؛ لأن جميع المنتخبات الكبرى موجودة، وكل فريق لديه، هدفه لكننا سنرى ما سيحدث".

وبسؤاله عما قد يعنيه التتويج باللقب للمرة الثانية، أجاب ماني: "سيكون إنجازا خاصا، إذ يظل لقب كأس أمم أفريقيا أحد أفضل الألقاب التي فزت بها في مسيرتي الكروية".

وأضاف ماني: "كان التتويج بكأس الأمم أفضل لقب فزت به في حياتي، وسيكون القيام بذلك مرة أخرى إنجازا مميزا وكبيرا. لقد كان حلما أن ألعب في هذه المسابقة منذ أن كنت طفلا".

واختتم: "سنبذل قصارى جهدنا، الفوز باللقب سيكون له تأثير كبير على كرة القدم لدينا، لأننا فزنا بجميع الألقاب في الفئات الأخرى، وهو أمر رائع للبلاد".