ماني: منتخب السنغال يسعى للاحتفاظ بلقب كأس أمم أفريقيا "رغم صعوبة المهمة"
توقع ساديو ماني لاعب منتخب السنغال منافسة صعبة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار، قائلا إنها ستكون واحدة من أقوى النسخ مع سعي فريقه للاحتفاظ باللقب الذي يحمله منذ النسخة الماضية في الكاميرون.
وقال ماني، لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف): "نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لكننا سنكون في كوت ديفوار لبذل قصارى جهدنا، ومحاولة اجتياز جميع الأدوار".
وأضاف: "نتوقع منافسة صعبة. ستكون هذه النسخة من أقوى النسخ؛ لأن جميع المنتخبات الكبرى موجودة، وكل فريق لديه، هدفه لكننا سنرى ما سيحدث".
وبسؤاله عما قد يعنيه التتويج باللقب للمرة الثانية، أجاب ماني: "سيكون إنجازا خاصا، إذ يظل لقب كأس أمم أفريقيا أحد أفضل الألقاب التي فزت بها في مسيرتي الكروية".
وأضاف ماني: "كان التتويج بكأس الأمم أفضل لقب فزت به في حياتي، وسيكون القيام بذلك مرة أخرى إنجازا مميزا وكبيرا. لقد كان حلما أن ألعب في هذه المسابقة منذ أن كنت طفلا".
واختتم: "سنبذل قصارى جهدنا، الفوز باللقب سيكون له تأثير كبير على كرة القدم لدينا، لأننا فزنا بجميع الألقاب في الفئات الأخرى، وهو أمر رائع للبلاد".
واستعاد ماني جزءا من بريقه في المباريات الأخيرة مع فريقه النصر السعودي بعد بداية لم تكن قوية، إذ سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة خلال 18 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن.
وتستضيف كوت ديفوار النسخة 34 من البطولة في الفترة من 13 يناير/ كانون الثاني إلى 11 فبراير/ شباط، بعدما كان من المفترض إقامتها في يونيو/ حزيران 2023، لكنها تأجلت ستة أشهر بسبب المخاوف من الطقس في غرب أفريقيا في هذا التوقيت.
ويلعب منتخب السنغال حامل لقب البطولة في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الكاميرون وغينيا وجامبيا.