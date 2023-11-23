لاعبو النصر يحتفلون بساديو ماني بمناسبة وصوله لـ100 مباراة مع السنغال (فيديو)
احتفل لاعبو نادي النصر السعودي بزميلهم السنغالي، ساديو ماني؛ بعد أن لعب 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده السنغال.
وخاض السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر السعودي، 100 مباراة دولية مع منتخب أسود التيرانغا، بعد مشاركته أمام جنوب السودان مساء السبت الماضي.
وقبيل تدريب الفريق اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الأخدود أحضر لاعبو نادي النصر "تورتة" كبيرة عليها صورة ساديو ماني بقميص منتخب السنغال، مع رقم 100 في إشارة إلى عدد مبارياته مع بلاده.
واحتفل اللاعبون عن طريق الغناء للنجم السنغالي، مع التقاط صور تذكارية بهذه المناسبة.
يُذكر أن ماني انتقل لصفوف فريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.
ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الأخدود، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.