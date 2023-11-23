لاعبو النصر يحتفلون بساديو ماني بمناسبة وصوله لـ100 مباراة مع السنغال (فيديو)

وخاض السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر السعودي، 100 مباراة دولية مع منتخب أسود التيرانغا، بعد مشاركته أمام جنوب السودان مساء السبت الماضي.

وقبيل تدريب الفريق اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الأخدود أحضر لاعبو نادي النصر "تورتة" كبيرة عليها صورة ساديو ماني بقميص منتخب السنغال، مع رقم 100 في إشارة إلى عدد مبارياته مع بلاده.

واحتفل اللاعبون عن طريق الغناء للنجم السنغالي، مع التقاط صور تذكارية بهذه المناسبة.