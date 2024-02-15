إبراهيم حسن: صلاح مع حسام سيكون له "شأن آخر"

وقال إبراهيم حسن في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، ردًا على هذا الترقب إن "البعض يريد إثارة أحاديث، ولكن تذكّروا كلامي أن محمد صلاح سيكون له شأن آخر مع حسام حسن".

وضرب إبراهيم حسن مثالاً حول تعامله هو وحسام حسن مع النجوم، قائلاً: "على سبيل المثال شيكابالا حظي بأفضل أوقاته مع حسام في الزمالك وكان وقتها نجمًا للكرة المصرية".

وأضاف: "أي لاعب يجب أن يدرك قيمة المنتخب المصري واللعب له، حسام حسن يملك كل المقومات للتعامل مع النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح، وليس لدينا أي مشكلة مع صلاح أو غيره ومصلحتنا منتخب بلادنا".

وشدد إبراهيم حسن على أنه ينتظر دعمًا كبيرًا من كل منظومة الكرة في مصر.