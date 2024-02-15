إبراهيم حسن: صلاح مع حسام سيكون له "شأن آخر"
أكد مدير المنتخب المصري لكرة القدم إبراهيم حسن أن محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وقائد "الفراعنة" سيكون له شأن كبير تحت القيادة الفنية لحسام حسن الذي تولّى المسؤولية رسميًا.
وكان حسام حسن مدرب منتخب مصر الجديد، قد انتقد صلاح، ثاني الهدّافين التاريخيين لمنتخب بلاده (55)، عقب قراره ترك المنتخب والعودة إلى إنجلترا بعد دور المجموعات، لاستكمال علاجه بشدّ في العضلة الخلفية خلال مباراة غانا (2-2) في الجولة الثانية.
وقال حسام في وقت سابق: "لو كنت مدربًا للمنتخب فلن يعود صلاح حتى إذا كنت سأخوض النهائي وسنخسره في غيابه".
ومنذ تولّي حسن تدريب المنتخب تترقب الجماهير ووسائل إعلام محلية طريقة تعامل أبرز نجم سابق للكرة المصرية مع صلاح قائد الجيل الحالي وهداف ليفربول.
وقال إبراهيم حسن في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، ردًا على هذا الترقب إن "البعض يريد إثارة أحاديث، ولكن تذكّروا كلامي أن محمد صلاح سيكون له شأن آخر مع حسام حسن".
وضرب إبراهيم حسن مثالاً حول تعامله هو وحسام حسن مع النجوم، قائلاً: "على سبيل المثال شيكابالا حظي بأفضل أوقاته مع حسام في الزمالك وكان وقتها نجمًا للكرة المصرية".
وأضاف: "أي لاعب يجب أن يدرك قيمة المنتخب المصري واللعب له، حسام حسن يملك كل المقومات للتعامل مع النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح، وليس لدينا أي مشكلة مع صلاح أو غيره ومصلحتنا منتخب بلادنا".
وشدد إبراهيم حسن على أنه ينتظر دعمًا كبيرًا من كل منظومة الكرة في مصر.
حسام حسن عن صلاح: "طالما يستطيع اللعب سيكون موجودًا في المنتخب"
وفي نفس السياق قال حسام حسن إن "صلاح عنصر مهم جدًا، ونموذج مهم للرياضة المصرية والعالمية، وطالما يستطيع اللعب سيكون موجودًا في المنتخب".
وبسؤاله عن الاعتماد على هداف ليفربول بدرجة كبيرة، في الفترة الماضية، وتسمية المنتخب (بمنتخب صلاح) ردَّ حسن: "اللاعبون جميعًا لديهم نفس الأهمية، والمنتخب اسمه منتخب مصر ولكل المصريين".
وأضاف: "الإخلاص هو الذي يميز لاعبًا عن آخر في المنتخب، والشعب المصري يريد من كل لاعب تقديم قلبه للبلد".
واسترجع حسام حسن، الذي سجل 68 هدفًا دوليًا، ذكريات تدريبه للزمالك، العام 2010، وقال: "كنت أول من اكتشف صلاح حين، كان لاعبًا لـ (المقاولون العرب) قبل الاحتراف".