جدل كبير بسبب موقف حسام حسن من نجم الأهلي

أثار مستقبل عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع منتخب مصر، جدلًا، بعد تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر.

ونشب خلاف بين حسن وكمال حينما كان الأول مدربًا للنادي المصري البورسعيدي.