جدل كبير بسبب موقف حسام حسن من نجم الأهلي
أثار مستقبل عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع منتخب مصر، جدلًا، بعد تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر.
ونشب خلاف بين حسن وكمال حينما كان الأول مدربًا للنادي المصري البورسعيدي.
وقال كمال في تصريحات تلفزيونية قبل عدة أشهر، إن حسام حسن كان يرغب في إجباره على الاعتزال بسبب تعنته تجاهه حينما كان لاعبًا بفريقه.
وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر بعد إقالة روي فيتوريا عقب خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوتديفوار.
وطالب الإعلامي إسلام صادق أن يعتذر عمر كمال أولًا لحسام حسن لتصفية الأجواء بين الطرفين تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر خلال الفترة القادمة.
ويرى صادق أن أزمة حسام حسن مع كمال كانت فنية، إذ كان يفضل عليه كريم العراقي بسبب إجادته الأدوار الدفاعية وليس لأمر شخصي.
من جهته، يرى رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك أن حسام حسن عليه تنحية الأمور الشخصية جانبًا وضم اللاعب مباشرة إذ يعتبر من أفضل لاعبي مصر في مركزه.
وحظيت أزمة حسام حسن السابقة مع عمر كمال، الذي انتقل إلى الأهلي قبل شهر تقريبًا، باهتمام كبير بعد تولي الأول تدريب الفراعنة خلفًا لروي فيتوريا.