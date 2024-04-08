تطورات حالة سفيان رحيمي بعد نقله إلى المستشفى (صورة)

حرص المغربي سفيان رحيمي، نجم نادي العين الإماراتي، على طمأنة الجمهور على صحته، إثر نقله للمستشفى بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرأس، يوم الأحد، في مباراته أمام النصر.

وسقط رحيمي في كرة مشتركة على حدود منطقة الجزاء ثم خرج محمولا في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وذلك بعد فقدانه الوعي.

وبحسب قناة "أبوظبي الرياضية"، فقد تم نقل رحيمي إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة للاطمئنان على حالته، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.