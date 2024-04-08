تطورات حالة سفيان رحيمي بعد نقله إلى المستشفى (صورة)
حرص المغربي سفيان رحيمي، نجم نادي العين الإماراتي، على طمأنة الجمهور على صحته، إثر نقله للمستشفى بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرأس، يوم الأحد، في مباراته أمام النصر.
وسقط رحيمي في كرة مشتركة على حدود منطقة الجزاء ثم خرج محمولا في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وذلك بعد فقدانه الوعي.
وبحسب قناة "أبوظبي الرياضية"، فقد تم نقل رحيمي إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة للاطمئنان على حالته، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
ونشر رحيمي صورة له على سريره في المستشفى ويبدو في صحة جيدة، معلقا في منشور له عبر منصة "إنستغرام": "أنا في صحة جيدة الحمد لله، ونتائج الفحوصات جاءت مطمئنة، شكراً لكل من سأل عني".
وشارك سفيان رحيمي في 15 مباراة مع العين في الموسم الكروي الحالي حتى الآن، سجل خلالها 7 أهداف وكان وراء 4 تمريرات حاسمة.
كما سجل المهاجم المغربي 8 أهداف في 9 مباريات ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، ويُعد من أبرز هدافي الدوري الإماراتي ودوري الأبطال.
يذكر أن نادي العين خسر بثلاثية مقابل هدف، أمام النصر، ليتوقف رصيده عند النقطة 35 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإماراتي بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الوصيف.
العين يستعد لملاقاة الجزيرة، يوم الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الإماراتي، قبل أن يصطدم مع الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ويلتقي العين مع الهلال أولًا في مباراة الذهاب بالإمارات، يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، على أن يُقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء 23 من الشهر نفسه في ملعب "المملكة أرينا" بإياب نصف النهائي البطولة الآسيوية.