نقل سفيان رحيمي إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة العين والنصر الإماراتي (فيديو)

نُقل المهاجم المغربي سفيان رحيمي لاعب العين للمستشفى بعد إصابته في مباراة العين والنصر في الدوري الإماراتي.

وغادر سفيان رحيمي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد أن تعرض لإصابة في الرأس.

ووفقًا لقناة أبوظبي الرياضية فقد تم نقل رحيمي للمستشفى للاطمئنان على حالته.

وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين: "سفيان رحيمي تعرض لكدمة في الرأس خلال المباراة وحاليًا يتلقى العلاج تحت إشراف الطاقم الطبي وفي اعتقادي أن وضعه آمن".

وتلقى العين ضربة أخرى بالخسارة 1/3 أمام النصر، وجمدت الخسارة رصيد العين عند 35 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع النصر رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس.