جمهور ليغيا وارسو يجسد معاناة بلاده أثناء الحرب في “تيفو” مذهل (فيديو)

رفعت جماهير فريق ليغيا وارسو البولندي تيفو سياسي خلال مواجهة أستانا في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا ،يوم الأربعاء، للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة وارسو.

وظهر في اللافتة طفل يبكي وأحد جنود الجيش النازي الألماني يصوب المسدس نحو رأسه ،حيث راح خلال ثورة وارسو نحو 160،000 شخص بينهم آلاف الأطفال.

وحملت اللافتة أيضًا علم بولندا وعام 1944 في الخلفية للاحتفال بالذكرى الـ73 لثورة وارسو على النازية وهو حدث مهم في اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وبدأت المباراة التي أقيمت في وارسو بدقيقة صمت بهذه المناسبة ، حيث بدأت الثورة في الأول من أغسطس/آب 1944 ،بقيام رجال المقاومة بالانتفاض ضد الجيش النازي خارج مدينة وارسو لحين وصول القوات السوفيتية من الشرق.

لكن بعد قتال دام 63 يومًا، قتل مئات الآلاف ،معظمهم في عمليات إعدام جماعي من قبل القوات النازية، وتدمرت أجزاء كبيرة من العاصمة البولندية.

وفاز ليغيا بهدف نظيف على ضيفه القادم من كازاخستان لكنه ودع البطولة لخسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب لكنه قد يتعرض لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب هذه اللافتة.

وسبق وتم تغريم ليغيا بسبب ترديد بعض الهتافات العنصرية والمعادية للسامية خلال مبارياتهم على أرضهم ، وخاض الفريق مباراته في الموسم الماضي أمام ريال مدريد بدون جمهور بسبب عقوبة مماثلة.