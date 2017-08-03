من يعوض نيمار في برشلونة؟.. خيارات متاحة وأخرى صعبة

أعلن البرازيلي نيمار رسميًا مغادرته لفريق برشلونة ليبدأ إجراءات التعاقد مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وفقد برشلونة أحد أضلاع الثلاثي الهجومي الشهير MSN ويحتاج لتعويضه من خلال سوق الانتقالات أو بلاعب من الفريق الحالي في مركزه علمًا بأن إدارة الفريق تملك حاليًا مبلغًا مهما يصل لأكثر من 220 مليون يورو لشراء لاعبين جدد.

يستعد النجم البرازيلي نيمار للحصول على 865 ألف يورو (775 ألف جنيه استرليني) أسبوعيا حال إتمام صفقة الانتقال من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيبلغ الراتب السنوي الإجمالي لنيمار /25 عاما/ نحو 45 مليون يورو (40 مليون و300ألف استرليني) قبل الضرائب بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وطلب برشلونة من سان جيرمان دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار والبالغ 222 مليون يورو (198 مليون استرليني).

وسيضطر باريس سان جيرمان لدفع 400 مليون جنيه استرليني لحسم الصفقة، شاملة راتب نيمار على مدار خمسة أعوام.</p

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وتلك أبرز الخيارات المتاحة أمام برشلونة لتعويض رحيل نيمار سواء عبر شراء لاعب جديد أو استعمال أحد اللاعبين في اللائحة الحالية..

البرازيلي كوتينيو ( ليفربول )

يعتبر هدف برشلونة الأول لتعويض رحيل نيمار لكونه سيوجه أيضًا صفعة لمهاجمه السابق الذي يأمل في انتقال صديقه نجم ليفربول لباريس سان جيرمان في صيف 2017، لكن مشكلة برشلونة تكمن في رفض الفريق الإنجليزي بيع نجمه مهما كان الثمن رغم كونه حدد مبلغ 140 مليون يورو للتخلي عنه.

ويبقى أمل برشلونة في إقصاء ليفربول من دوري أبطال أوروبا من خلال لقاء السد المقرر هذا الشهر والذي قد يدفع النجم البرازيلي الشاب للتفكير في الرحيل، لكن مشاركته ستحرم الفريق الإسباني من لاعب في دوري أبطال أوروبا لكونه شارك مع ليفربول.

وانتقد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم صفقة انتقال نيمار، مؤكدًا أنه يأمل أن تكون مثل هذه الصفقات “استثنائية” في كرة القدم.

وقال كلوب للصحفيين في إشارة منه لنظام اللعب المالي النظيف الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للعبة في 2011 :”اعتقدت دائمًا أنه تم اختراع اللعب المالي النظيف حتى لا تحدث مثل هذه الأشياء”.

وأضاف كلوب :”ولكن، بوضوح، اللعب المالي النظيف لم يتعد كونه اقتراحًا وليس قاعدة فعلية. لا أعلم، لا أفهمه”.

الفرنسي أنطوان غريزمان ( أتلتيكو مدريد )

ظهر النجم الفرنسي فجأة في قلب الأحداث خلال اليومين الأخيرين حيث طرحت عدة علامات استفهام حول مستقبله، ويبلغ ثمنه 100 مليون يورو يستطيع برشلونة دفعها في حال موافقة اللاعب على الرحيل.

وتبقى مشكلة اللاعب في كونه عبر عن تضامنه مع فريقه أتلتيكو مدريد بعد قرار المنع من التعاقدات وقرر البقاء لموسم آخر رغم تلقيه عرضًا مغريًا من مانشستر يونايتد، لكن برشلونة بإمكانه إغراء الفريق الثاني لمدريد بـ100 مليون يورو ولاعب أو لاعبين في الشتاء القادم.

الأرجنتيني أنخل دي ماريا ( باريس سان جيرمان )

رغم كون العلاقات بين الطرفين دخلت مرحلة صعبة بفضل صفقة نيمار، لكن الفريق الباريسي في حاجة للمال لتعويض بعض من المبلغ الضخم ويظهر أن النجم الأرجنتيني قد يدفع ثمن قدوم نجم البرازيل.

ويستطيع برشلونة تخفيف حدة التوتر مع الفريق الفرنسي وطلب التعاقد مع أنخل دي ماريا في صفقة قد تكلفه ما بين 60 و70 مليون يورو، وسيجد اللاعب زميله وعميده في المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيكون داعمًا لقدومه.

الأرجنتيني باولو ديبالا ( يوفنتوس )

رغم كونه حلاً صعبًا وشبه مستحيل في ظل إصرار يوفنتوس على الحفاظ على نجمه الشاب لكن برشلونة بإمكانه تقديم عرض مغري يفوق 120 مليون يورو لإقناع الفريق الإيطالي بالتخلي عن نجمه.

ويبقى ديبالا اللاعب المفضل لدى ليونيل ميسي وجماهير برشلونة، كما أنه لاعب للمستقبل ليكون أفضل خليفة لمواطنه في برشلونة.

الفرنسي كليان مبابي ( موناكو )

هدف ريال مدريد يبقى من الحلول المطروحة لتعويض نيمار في برشلونة لكونه لاعبًا شابًا وسريعًا وهدافًا مميزًا، وتبقى المشكلة في ثمنه الذي يطالب موناكو بدفعه والبالغ 180 مليون يورو خالية من الضرائب.

ويشكل ثمنه العائق الوحيد أمام برشلونة لضمه.

الفرنسي عثمان ديمبلي ( بروسيا دورتموند )

يحلم الشاب الفرنسي باللعب لبرشلونة منذ مدة طويلة وضيع الفريق الإسباني الصفقة الصيف الماضي وخسر الصفقة لفائدة الفريق الألماني.

ويبدو أن قدر برشلونة أن يدفع أكثر للحصول على لاعب كان ممكنًا بثمن يقل عن 30 مليون يورو قبل سنة لكن تألقه الموسم الماضي قد يجعل ثمنه يتجاوز 50 مليون يورو.

ويبقى على الفريق الكاتالوني إقناع بروسيا دورتموند للتخلي عن نجمه بتقديم عرض مغر ماليا، وهي صفقة ممكنة وغير مكلفة.

الإسباني جيرارد دولوفيو ( برشلونة )

النجم الشاب العائد لفريقه بعد تجربة في عدة فرق يبقى الخيار الأول لتعويض نيمار لكونه ابن الفريق ويلعب في نفس مركزه كما أن برشلونة يرغب في بقائه وتمديد عقده.

وفي حال منح الفرصة لدولوفيو عميد منتخب تحت 21 سنة الإسباني فلن يحتاج برشلونة لشراء لاعب جديد وسيكتفي بتعزيز خط وسطه.

خطة اللعب

بإمكان برشلونة عدم تعويض نيمار بلاعب من نفس مركزه والاكتفاء بالثنائي ميسي وسواريز في الهجوم مع تعزيز خط وسط الميدان بلاعب رابع في ظل وجود بدائل جيدة في خط الهجوم كدولوفيو وباكو ألكاسير.